به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام و المسلمین حامد اهتمام، معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، در این نشست تأکید کرد: تبلیغ دین باید بر پایه شناخت عمیق و تحلیل دقیق محیط اجتماعی استوار باشد و بدون موقعیتشناسی صحیح، اثربخشی پایدار حاصل نمیشود.
وی افزود: تبلیغ امروز صرفاً بیان معارف نیست، بلکه نیازمند فهم تحولات فرهنگی، اجتماعی و رسانهای جامعه است. تحقق تمدن نوین اسلامی در گرو شبکهسازی میان مبلغان مؤمن، خلاق و مردممحور خواهد بود.
اهتمام با اشاره به انتخاب حدود ۳۰ نفر از فعالان فرهنگی و مبلغان توانمند بهعنوان رابطان فرهنگی و تبلیغی شهرستانها گفت: این افراد حلقه ارتباطی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان با بدنه فرهنگی و تبلیغی شهرستانها خواهند بود.
در جریان نشست، رؤسای ادارات مختلف از جمله اداره فضای مجازی، اداره هنر و رسانه، خانه فناوریهای فرهنگی، مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، مؤسسه آموزش عالی حوزوی علامه مجلسی(ره) و صندوق قرضالحسنه دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، برنامهها و زمینههای همکاری خود را معرفی کردند.
این نشست با جمعبندی مباحث و تأکید بر استمرار ارتباط دوسویه بین رابطان و معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان پایان یافت. شرکتکنندگان نیز در قالب گفتوگو و کارگروههای تخصصی، دیدگاهها و پیشنهادهای خود را برای تقویت ارتباط میان شهرستانها و دفتر مطرح کردند.
