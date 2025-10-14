انتقاد استاد دانشگاه آلمان از تعطیلی مرکز تحقیقاتی جهانی اسلام در دانشگاه فرانکفورت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز تحقیقاتی «مرکز جهانی اسلام» در دانشگاه گوته فرانکفورت از اول اکتبر تعطیل شد. دکتر ماریا سیبیلا لاتر، استاد فلسفۀ دانشگاه بوخوم، در یادداشتی عنوان کرد این مرکز مکانی برای پژوهش و گفتوگوی عمومی درباره اسلام بود که هم صداهای مسلمانان لیبرال، سکولار و اصلاحطلب و هم اندیشمندان منتقد اسلامگرایی از سراسر جهان را گرد هم میآورد.
این استاد دانشگاه با انتقاد از تعطیلی این مرکز، این اقدام را در راستای محدود شدن شدن فضای فکری در آلمان خواند و نوشت: آلمان جایی است که انتقاد و بررسی آزاد مسلمانان نسبت به ساختارهای اجتماعی، اسلامی یا سیاسی کمتر پذیرفته میشود و صداهای اصلاحطلب و روشنفکران مسلمان اغلب ناخواسته شمرده میشوند.
وی در یادداشت خود افزود: نگرش غالب فرهنگی، مسلمانان را بهعنوان قربانیان تاریخ غربی و یک گروه همگون میبیند و این دیدگاه توانایی آنها برای مسئولیتپذیری و نقد را نادیده میگیرد؛ به این ترتیب، تعطیلی مرکز نتیجه انقباض فکری و کاهش تنوع دیدگاهها در عرصه پژوهشهای دینی است.
گفتنی است مرکز تحقیقاتی جهان اسلام (FFGI) در دانشگاه گوته فرانکفورت پس از ۱۱ سال فعالیت از اول اکتبر ۲۰۲۵ تعطیل شد. این مرکز تحت مدیریت سوزان شرتر پژوهشگر علوم اسلامی، فعالیت میکرد و از ابتدا مورد بحث و جنجالهای فراوان بود؛ حتی برخی منتقدان او را متهم به گرایشهای پوپولیستی و ضداسلامی هم میکردند.
