یک روزنامه‌نگار اتریشی با انتشار کتابی، به بررسی اسلام در آلمان پرداخته و خواستار رویکردی متعادل و واقع‌بینانه در این زمینه شده است.

کتاب «مناقشه گمراه‌کننده اسلام و پیامدهای آن» نوشته تسئو لا مارکا، با هدف ارائه «بازنگری واقعیت‌محور» منتشر شده و به گفته نویسنده، گفت‌وگوهای جاری درباره اسلام در آلمان میان دو قطب افراطی گرفتار شده است؛ از یک‌سو پیش‌داوری‌های اسلام‌ستیزانه و از سوی دیگر ساده‌انگاری‌های خوش‌بینانه. او هشدار می‌دهد که این وضعیت، زمینه رشد بنیادگرایی و حاشیه‌نشینی صداهای معتدل را فراهم می‌کند.

لا مارکا در کتاب خود تأکید می‌کند که آلمان هنوز نیاموخته است چگونه «همزمان به‌صورت نقادانه و محترمانه» درباره اسلام سخن بگوید. او در عین حال، برخی رویکردهای غربی را به دلیل نادیده گرفتن تحولات سیاسی و اجتماعی در کشورهای اسلامی ناکافی می‌داند.

این نویسنده که خود به اسلام گرویده، با ذکر تجربه‌های شخصی از سفر به ایران، عراق و مساجد آلمان، بر لزوم گفت‌وگویی عمیق‌تر میان مسلمانان و غیرمسلمانان تأکید دارد. او خواستار «اسلامی اروپایی» مبتنی بر مدارا، دانش و همزیستی است و در نهایت، پیشنهاد می‌کند بحث مهاجرت و ادغام در آلمان از جنبه‌های سیاسی بررسی شود نه صرفاً مذهبی.

