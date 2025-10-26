روایت رسانۀ آلمانی از مفهوم ایمان و مسلمان بودن در آلمان معاصر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تارنمای شبکۀ ZDF آلمان در یادداشتی تحلیلی به قلم روزنامهنگار و اسلامشناس عبدالاحمد راشد با عنوان مسلمان بودن در آلمان به بررسی مفهوم مسلمانی و تجربههای متنوع مسلمانان در جامعهی معاصر آلمان پرداخته است.
در این گزارش آمده است که بیش از پنج میلیون مسلمان در آلمان زندگی میکنند و هر یک از آنان تعبیر و مسیر خاص خود را در ارتباط با دین اسلام دارند. به گفتهی راشد، در اسلام برخلاف برخی ادیان دیگر، برای ورود به جامعهی مؤمنان نیازی به آیین خاصی مانند غسل تعمید در مسیحیت نیست و تنها شهادت به یگانگی خدا و رسالت پیامبر اسلام(ص) کافی است.
این گزارش با نقل قولی از الکساندر اشمیت، الهیدان آلمانی که بیش از بیست سال پیش به اسلام گرویده است، آغاز میشود. او میگوید: «مسلمان کسی است که خود را مسلمان بداند و از دل به آن اقرار کند. همین کافی است.» به دنبال آن، الهیدان مقیم هانوفر حمیده مهاجقی در گفتوگو با ZDF تأکید میکند که اسلام در اصل به معنای «تسلیم در برابر خدا» است و هر انسانی که با نیت خالص و در جهت خیر و عدالت زندگی کند، جوهرهی مسلمانی را در خود دارد، حتی اگر همهی مناسک دینی را انجام ندهد.
در ادامهی این یادداشت آمده است که بسیاری از مسلمانان در آلمان، ایمان خود را بهصورت شخصی و درونی تجربه میکنند. آنان ممکن است نماز نخوانند یا روزه نگیرند، اما همچنان باورمند به خدا و ارزشهای اخلاقی باشند. مهاجقی در همین زمینه اذعان داشت که قضاوت دربارهی ایمان افراد ــ بهویژه در شبکههای اجتماعی ــ رویکردی نادرست و برخلاف روح اسلام است. او میگوید: هیچکس حق ندارد بگوید چه کسی مسلمان واقعی است و چه کسی نه؛ این تنها در اختیار خداست.
به نوشتهی ZDF، برخی از الهیدانان آلمانی همچون کاتایون امیربور نیز بر ضرورت بازاندیشی در فهم اسلام معاصر تأکید دارند و خواستار گفتوگویی تازه دربارهی ایمان، آزادی دینی و کلیشههای رسانهای نسبت به مسلمانان هستند.
در پایان، یادداشت با تأکید بر ماهیت آزاد و بیواسطهی ایمان در اسلام به نقل از اشمیت میافزاید: در اسلام کلیسا یا واسطهای وجود ندارد. رابطهی من با خدا مستقیم است. هیچکس نمیتواند در دل من را بسنجد یا بگوید چند بار در روز نماز میخوانم. این رابطه میان من و خداست، و تنها او آگاه است.
