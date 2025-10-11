به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یاؤوز اوزوگوز، نویسنده و تحلیلگر آلمانی، در مقالهای با عنوان «آیا اسرائیل دلیل است؟ چرا مسلمانان قابل ادغام نیستند» به شکل مفصل به نقد تصویرسازیهای رایج از مسلمانان در فضای رسانهای و سیاسی آلمان پرداخته و تأکید کرده است که بسیاری از اتهامات مطرحشده علیه مسلمانان، نه تنها پایه دینی ندارد، بلکه برخلاف واقعیتهای اجتماعی است.
اتهامات بیاساس رسانههای آلمان به مسلمانان
این پژوهشگر با اشاره به اتهامات بیاساس به مسلمانان در رسانههای غرب از جمله آزار جنسی در استخرها، جرایم با چاقو، تقلب در کمکهای اجتماعی و ازدواج اجباری تأکید میکند این گفتارهای پوچ و تهی کاملاً با تعالیم قرآن و فقه اسلامی در تضاد است و حتی جوامع مسلمان این رفتارها را در شریعت خود از معصیتهای بزرگ میدانند. به گفته او، رسانهها، طی فرآیند مغالطهآمیز، با تبدیل خطاهای فردی به الگوهای فرهنگی، تصویری ناعادلانه و خطرناک از جامعه مسلمانان ارائه میدهند.
مسلمانان و همزیستی مسالمتآمیز
او در ادامه، مفهوم «ادغام» در گفتمان سیاسی آلمان را مورد نقد قرار میدهد و تأکید میکند: مسلمانان نه تنها توانایی و ظرفیت این کار را دارند، بلکه در بسیاری از زمینهها عملاً با جامعه آلمان همزیستی مسالمتآمیز دارند و ارزشهایی چون احترام به قانون، خانوادهمحوری، پرهیز از فساد و حفظ عفت را در زندگی روزمره خود جاری میکنند؛ از دید او، این ارزشها میتوانند حتی باعث غنای اخلاقی و اجتماعی جامعه میزبان شوند، نه تهدید آن.
سیاستهای اسرائیل تنها مانع ادغام
اما بخش محوری تحلیل اوزوگوز به مسئلۀ فلسطین و سیاست رسمی آلمان در قبال اسرائیل بازمیگردد و اظهار میکند: تنها حوزهای که مسلمانان نمیتوانند در آن با دولت آلمان همراهی کنند، حمایت بیقید و شرط از سیاستهای صهیونیستی است؛ زیرا این سیاستها با اصول عدالت اسلامی و انسانی در تضاد است؛ از مسلمانان خواسته میشود برای ادغام مواضعی را بپذیرند که حتی با حقوق بینالملل نیز ناسازگار است که حتی این مواضع با حقوق بینالملل در تضاد است!
پژوهشگر ترکتبار مقیم آلمان در پایان ضمن هشدار به اینکه مشکل اصلی در روند ادغام نه در فرهنگ یا دین مسلمانان، بلکه در فشارهای سیاسی برای تحمیل دیدگاههای خاص درباره اسرائیل است، نوشت: مسلمانان میتوانند در همه زمینهها اعضای فعال، مفید و قانونمدار جامعه آلمان باشند و تصویرسازیهای منفی موجود چیزی جز ابزارهای سیاسی برای ایجاد شکاف اجتماعی نیست.
