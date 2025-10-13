به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مهدی المشّاط رئیس شورای سیاسی عالی یمن، تأکید کرد که نیروهای مسلح این کشور، آماده پاسخ‌گویی به هر تحول مرتبط با تجاوز به یا علیه فلسطین خواهند بود و از رژیم سعودی خواست تا تعهدات روشن صلح را اجرا کند.

المشّاط در سخنرانی‌ای به مناسبت سالگرد انقلاب ۱۴ اکتبر گفت که کشورش در حالت هوشیاری و آمادگی کامل باقی خواهد ماند و پیگیری دقیق و مستمر مرحله اجرای توافق مربوط به پایان تجاوز به نوار غزه و وارد کردن کمک‌های بشردوستانه را ادامه خواهد داد. یمن آماده پاسخ‌گویی به هر رخدادی است.

او همچنین گفت: صنعا در حال تقویت و توسعه ظرفیت‌های نظامی خود در همه حوزه‌هاست و آن‌ها را ارتقا می‌دهد تا بتوانند در چارچوب آمادگی و پذیرش هر نوآوری، در برابر فناوری‌های نظامی مدرن دشمن مقابله کنند و بازدارندگی لازم را در برابر هجوم تهاجمی خشن تحقق بخشند.

المشّاط تأکید کرد که نیروهای یمنی به دفاع از کشور خود ادامه خواهند داد تا هر وجب از خاک جمهوری یمن آزاد شود و هر متجاوز غاصبی که به ثروت مردم چپاول کرده و خون فرزندان آن‌ها را ریخته، آزادی‌ها را در زندان‌های سری و تاریک سلب کرده و با برانگیختن بحران‌های اقتصادی باعث گرانی و کمبود سوخت و غذا شده همگی طرد شوند.

رئیس شورای سیاسی عالی یمن در این راستا از رژیم سعودی خواست از مرحله کاهش تنش فراتر رود و به پایان دادن تجاوز، محاصره و اشغال و اجرای تعهدات روشن صلح بپردازد.

او با اشاره به اینکه این اقدام، نزدیک‌ترین راه برای جلوگیری از کسانی است که از جنگ در میان امت ما برای خدمت به اسرائیل سود می‌برند، گفت: آمریکا همه حساسیت‌های منطقه را در خدمت اسرائیل به کار می‌گیرد، اگر عاقل هستید.

المشّاط همچنین حمایت کامل کشورش را از مردم لبنان و سوریه و همه ملت‌های منطقه که در برابر تجاوز صهیونیستی ظالم قرار دارند اعلام کرد و بر لزوم اتخاذ موضعی قاطع از سوی کشورهای عربی و اسلامی در برابر اقدامات تجاوزگرانه رژیم غاصب منطقه تأکید نمود.

رئیس شورای سیاسی عالی یمن از فداکاری‌های همه آزادگان و شرافتمندانی که در کنار ملت مظلوم فلسطین ایستادند ستایش کرد و در صدر نام‌بردگان، حزب‌الله، آزادگان عراق و جمهوری اسلامی ایران را ذکر کرد.

المشّاط در پایان از مواضع باشکوه ملت‌های آزادی‌خواه که در برابر جنایت نسل‌کشی و گرسنگی مردم غزه ایستادند، و نیز از کشورهایی که روابط خود را با رژیم صهیونیستی قطع یا تحریم‌های بازدارنده‌ای علیه آن اعمال کردند»، قدردانی نمود.

