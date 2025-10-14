به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه درگیریهای طالبان و پاکستان، منابع محلی در استان قندهار افغانستان گزارش دادند که شب گذشته (دوشنبه ۲۱ مهر) نیروهای طالبان در منطقهی مرزی «سرلت» شهرستان شورابک با نظامیان پاکستانی درگیر شدند.
به گفته این منابع آغاز درگیری شب گذشته، از سوی پاکستان و در پی شلیک خمپاره توسط نیروهای این کشور به خاک افغانستان صورت گرفته است.
منابع تصریح کردند این درگیری که با استفاده از سلاحهای سنگین و سبک انجام میشد، تا ساعت ۳:۳۰ بامداد ادامه داشت.
تاکنون اخباری از میزان خسارات و تلفات احتمالی این درگیری از سوی طالبان و مقامهای پاکستانی ارائه نشده است.
