به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه درگیری‌های طالبان و پاکستان، منابع محلی در استان قندهار افغانستان گزارش دادند که شب گذشته (دوشنبه ۲۱ مهر) نیروهای طالبان در منطقه‌ی مرزی «سرلت» ‏شهرستان شورابک با نظامیان پاکستانی درگیر شدند.‏

به گفته این منابع آغاز درگیری شب گذشته، از سوی پاکستان و در پی شلیک خمپاره توسط نیروهای این کشور به خاک افغانستان صورت گرفته است.

منابع تصریح کردند این درگیری که با استفاده از سلاح‌های سنگین و سبک انجام می‌شد، تا ساعت ۳:۳۰ بامداد ادامه داشت.

تاکنون اخباری از میزان خسارات و تلفات احتمالی این درگیری از سوی طالبان و مقام‌های پاکستانی ارائه نشده است.

