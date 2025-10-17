اسرائیل تأسیسات آب جنوب لبنان را هدف قرار داد / مخزن استراتژیک آب ویران شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مؤسسه آب جنوب لبنان اعلام کرد که حملات رژیم صهیونیستی به این منطقه، مخزن استراتژیک سوخت این مؤسسه را هدف قرار داده و آن را به‌طور کامل تخریب کرده است. این مخزن حاوی نیم میلیون لیتر مازوت بود که برای تأمین برق ایستگاه‌ها و چاه‌های آب در روستاها و شهرهای جنوب لبنان استفاده می‌شد.

کارخانه سنگ‌شکن و تولید بتن در حومه شهر انصار

علاوه بر این، شامگاه گذشته، جنگنده‌های اسرائیلی یک کارخانه سنگ‌شکن و تولید بتن در حومه شهر انصار را بمباران کردند که به زخمی شدن چند نفر و خسارات گسترده به اموال منجر شد.

صبح امروز نیز، نیروهای اسرائیلی به منطقه سلطانه در جنوب شرق یارون نفوذ کرده و یک منزل مسکونی را منევان کردند. همچنین یک پهپاد اسرائیلی با پرتاب بمب صوتی، اهالی بلیدا را هنگام برداشت زیتون در منطقه زیتونه هدف قرار داد. نیروهای اشغالگر همچنین از تپه حمامص به سوی حومه الخیام و منطقه سردا تیراندازی کردند.

..............................

پایان پیام/