زخمی شدن یک غیرنظامی سوری بر اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی در قنیطره

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک غیرنظامی سوری بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای اشغالگر اسرائیلی در حین جمع‌آوری هیزم در منطقه‌ای حفاظت‌شده در شمال استان قنیطره زخمی شد.

بر اساس گزارش «دیدبان حقوق بشر سوریه»، یک گشت نظامی متعلق به نیروهای اسرائیلی با شش خودروی زرهی وارد روستای «المعلقه» در حومه قنیطره شد.

به گفته منابع محلی، نیروهای اشغالگر پس از ورود به روستا، یک ایست و بازرسی موقت ایجاد کردند و تعدادی از خانه‌های اهالی را تفتیش نمودند؛ اقدامی که باعث ایجاد فضای رعب و وحشت در میان ساکنان منطقه شد.

همچنین یک واحد دیگر از نیروهای اسرائیلی با پنج خودروی نظامی وارد شهرک «الصمدانیه الشرقیه» در حومه قنیطره شد.

علاوه بر این، روز یکشنبه نیز یک گشت نظامی متشکل از چهار خودروی زرهی متعلق به ارتش اسرائیل به اطراف روستای «سویسه» در جنوب قنیطره، در نزدیکی نوار مرزی نفوذ کرده بود.

