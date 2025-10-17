یورش زمینی جدید ارتش اسرائیل به حومه قنیطره/ سکوت حکومت جولانی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک گشتی نظامی وابسته به نیروهای اشغالگر اسرائیل شامگاه گذشته از مرز عبور کرده و وارد شهرک «تل الکروم» در حومه میانی قنیطره در جنوب سوریه شد؛ اقدامی که در ادامه موج جدید تجاوزهای مرزی اسرائیل صورت می‌گیرد.

براساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه، این گشت نظامی متشکل از پنج خودروی زرهی پس از عبور از مرز، یک ایست بازرسی موقت در مسیر جاده میان دو روستای «الصمدانیه الشرقیه» و «العجرف» ایجاد کرد و به بازرسی هویت رهگذران پرداخت. پس از مدتی، نیروهای اسرائیلی به مواضع خود در نزدیکی نوار مرزی بازگشتند.

این تنها تحرک مرزی اسرائیل در روز گذشته نبود؛ به گفته منابع محلی، نیروهای اسرائیلی همچنین در منطقه «رویحینه» در حومه میانی قنیطره پیشروی کرده، ایست بازرسی موقت دیگری در مسیر میان روستاهای «عین البیضاء» و «اوفانیا» ایجاد و شهروندان را تفتیش کردند. تاکنون گزارشی از بازداشت احتمالی منتشر نشده است.

این اقدامات با واکنش‌های مردمی در منطقه همراه شده و نگرانی‌هایی را درباره افزایش تحرکات نظامی اسرائیل و نبود واکنش رسمی از سوی حکومت جولانی، برانگیخته است.

تحلیلگران می‌گویند این تجاوزهای مرزی، بخشی از روند افزایشی عملیات زمینی و هوایی اسرائیل در مناطق هم‌مرز با بلندی‌های جولان اشغالی است؛ روندی که در هفته‌های اخیر شدت یافته و به افزایش تنش‌های امنیتی در جنوب سوریه منجر شده است.

