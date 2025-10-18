به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انجمن صاحبان کارخانه‌های تولید بتن در جنوب لبنان تأکید کردند که حمله اخیر ارتش اسرائیل به زیرساخت‌های عمرانی مانعی در مسیر بازسازی و توسعه نخواهد بود و کار بازسازی علی‌رغم تمام تهدیدها ادامه خواهد یافت.

در بیانیه این انجمن آمده است: حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به شرکت بتن عاملیه، یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان بتن و آسفالت در منطقه، حمله‌ای آشکار به زیرساخت‌های غیرنظامی است که به مردم خدمت می‌کند و بخشی از سیاست سازمان‌یافته برای ضربه زدن به پایه‌ها و عناصر اساسی زندگی در جنوب لبنان، محسوب می‌شود.

انجمن افزود: شرکت بتن عاملیه سال‌هاست با همکاری وزارت کارهای عمومی، مجلس جنوب، شهرداری‌ها و نهادهای دولتی، در پروژه‌های عمرانی، خدماتی و راه‌سازی نقش محوری داشته و از زمان حمله اسرائیل در سال ۲۰۰۶ تاکنون سهم بزرگی در بازسازی مناطق جنوبی داشته است.

انجمن صاحبان کارخانه‌های تولید بتن در جنوب لبنان اعلام کرد: این حملات هرگز ما را از ادامه فعالیت برای خدمت به مردم و توسعه مناطق‌مان بازنخواهد داشت. همچنین از دولت لبنان می‌خواهیم تا خسارات را ثبت و مکانیزمی فوری برای جبران آن تدوین کند و جامعه بین‌المللی را به محکومیت این حملات وادارد.

در پایان بیانیه آمده است: جنوب مقاوم می‌ماند و روند بازسازی با وجود تمام تهدیدها و تلاش‌ها برای تخریب ادامه خواهد یافت.

گفتنی است که رژیم اسرائیل چند روز پیش با حمله به یک سنگ‌شکن و کارخانه بتن در اطراف شهرک أنصار در جنوب لبنان، خسارات قابل توجهی به این کارخانه، وارد کرده بود.

