آبی مشترک یا جنگ آبی؟ اتیوپی از حق خود در توسعه سد النهضه گفت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت اتیوپی در بیانیه‌ای رسمی به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور مصر درباره سد النهضة پاسخ داد و ضمن ردّ احتمال تأثیر منفی سد بر مصر یا سودان، تأکید کرد که استفاده از منابع آب کشورش حقی سیّادی و مشروع است.

در این بیانیه آمده است که دولت اتیوپی «با دقت و جدّیت» مطالباتی را که رئیس‌جمهور مصر در مراسم افتتاحیه هفته قاهرة المیاه بیان کرده است، پیگیری کرده است. اتیوپی تأکید کرده است که نهر نیل از داخل قلمرو آن سرچشمه می‌گیرد و، بر اساس قوانین بین‌المللی و اصل سیادتِ دائم بر منابع طبیعی، اتیوپی حق دارد از منابع آبی خود به منظور توسعه و تأمین نیازهای داخلی بهره ببرد، بدون اینکه به همسایگان آسیبی وارد کند.

اتهام مصر نسبت به «اقدامات یک‌جانبه» در مدیریت سد النهضة از سوی اتیوپی به شدت رد شده است؛ دولت می‌گوید که کلیه مراحل پر کردن و بهره‌برداری از سد در شفافیت کامل انجام شده و داده‌های فنی آن به‌صورت منظم به مصر و سودان از مسیرهای آفریقایی و دیپلماتیک ارسال شده است. بیانیه اشاره کرده است که بحث درباره کمبود هماهنگی یا عدم اطلاع، «نادیده گرفتن عمدی مذاکرات فنی موجود» است که به گفته اتیوپی، با مشکلات سیاسی مواجه بوده است.

در مقابل، اتیوپی اذعان کرده است که این سد نه تنها سهم هیچ کشوری را کاهش نمی‌دهد، بلکه به تنظیم جریان آب، کاهش خطر سیلاب و بهبود مدیریت منابع آبی منطقه کمک خواهد کرد. در بیانیه تأکید شده است که سد النهضة یک پروژه صلح‌آمیز و توسعه‌ای است که هدف آن تولید برق برای جمعیتی بیش از ۶۵ میلیون نفر است که تا کنون از خدمات برق محروم بوده‌اند.

دولت اتیوپی همچنین دعوت کرده است مصر و سودان را به مشارکت در مذاکرات جدّی و مسئولانه بدون شروط قبلی فراخواند و خواستار آن شده است که گفت‌وگوها بر مبنای اصول «استفاده منصفانه و معقول از آب» باشد. در پایان، این کشور تأکید کرده است که نیل متعلق به هیچ کشور واحد نیست، بلکه یک منبع مشترک بالقوه برای همکاری است نه منبع تنش. و از همه طرف‌ها خواسته است به فهمی مدرن‌تر نسبت به مدیریت مشترک آب‌ها در قرن بیست‌ویکم دست یابند.

در پایان بیانیه، اشاره شده که آینده آبی آفریقا باید بر پایه همکاری و اعتماد متقابل بنا شود، نه نزاع، و سد النهضة نمادی از سیادت ملی و توسعه عادلانه برای ملت اتیوپی و منطقه خواهد بود.

..............................

