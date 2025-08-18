به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ستاد راهبری محیطزیست حوزههای علمیه در پاسخ به یاوهگوییهای بنیامین نتانیاهو سرکرده باند جنایتکار رژیم صهیونیستی در خصوص مساله آب در ایران، بیانیه ای صادر کرد.
متن بیانیه این ستاد خطاب به مردم ایران به شرح زیر است:
مردم عزیز و تمدن ساز ایران؛ سلام
چندی پیش شاهد اظهارات واهی و بیاساس سران رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسأله آب بودهایم. این ادعاها از سر ناتوانی و درماندگی در مقابله با بحرانهای داخلی رژیم کودککش است و در حالی بیان میشود که سرزمینهای اشغالی از نظر تنش آبی وضعیتی وخیمتر از ایران را تجربه میکند.
سرزمینهای اشغالی دارای مساحتی کمتر از یک شصتم ایران است؛ اما از زمان اشغال توسط این رژیم جنایتکار تاکنون «رودخانه اردن» و «دریاچه هولا» خشک شده و این رژیم در احیای «البحر المَیِّت» و «دریاچه طبریه» نیز ناکام مانده است، لذا بهتر است سران فاسد آن برای کمک به سرزمین بزرگ و کهنی چون ایران سربلند، خیالپردازی نکنند!
ایران اسلامی با رویکردی عادلانه سعی در تأمین نیازهای آبی همه مناطق کشور دارد، در صورتی که رژیم صهیونیستی منابع آبی را از فلسطینیان و ساکنان اصلی سرزمین غصب کرده و در اختیار شهرکنشینان غاصب قرار داده و هماکنون ماههاست مردم مظلوم و مقاوم غزه را در تشنگی و گرسنگی با مرگی سخت مواجه کرده است. همچنین این رژیم غاصب با راه انداختن جنگهای متعدد منابع آبی کشورهای همسایه را نیز تصاحب کرده است، حال چگونه میتواند مزورانه به فریب مردم خردمند ایران دست بزند؟
ایرانیان با داشتن تمدنی چند هزار ساله داناترین مردمانی هستند که میدانند و میتوانند با تنش آب در این سرزمین سازگار شوند؛ اگر با تصویر سرابی که دشمنان و ناآگاهان میسازند گمراه نشوند و راه استقلال را در پیش بگیرند. نمونهای از این نسخههای غلط که در دوران تاریک وابستگی و تسلط رژیم پهلوی سر منشاء خشکسالی و فرونشست زمین در ایران گردید طرح آمریکایی «اصل چهار ترومن» و طرح اسرائیلی «آبادانی دشت قزوین» بود؛ طرحهایی که با حضور صدها کارشناس آمریکایی و اسرائیلی، حفر چاههای عمیق و تغییر الگوی کشت بر اساس اقلیم خشک به کشاورزی مدیترانهای را در این سرزمین آغاز و متأسفانه نهادینه کرد!
اما ایران بعد از انقلاب اسلامی در زمینه سیستمهای نوین ذخیرهسازی و انتقال آب، آبیاری سطحی و زیرسطحی (تراوا)، تصفیه و بازیافت فاضلاب و آبشیرینکن به دستاوردهای قابل توجهی رسیده است و اکنون جزء کشورهای تولیدکننده و حتی صادرکننده این تجهیزات محسوب میشود.
بزرگترین آب شیرینکن خشکی جهان توسط متخصصان ایرانی طراحی و در استان سیستان و بلوچستان احداث شده است. این آب شیرینکن ظرفیت تصفیه ۱۰۰ هزار مترمکعب آب در شبانهروز را دارد. طولانیترین خطوط لوله آب جهان نیز مربوط به انتقال آب از آب شیرینکنها به فلات مرکزی ایران است. همچنین ایران برنامههای جامعی برای توسعه آبشیرینکنهای خورشیدی دارد.
ایران اسلامی یکی از پیشگامان جهان در زمینه مدیریت جامع حوضههای آبریز است. برنامهریزیهای جامع برای حفاظت از منابع آب، کنترل سیلاب، و بهرهبرداری بهینه از منابع آبی در قالب طرحهایی مانند آبخیزداری بیولوژیک و کاشت گیاهان به منظور حفاظت همزمان آب و خاک، احداث سدها و بندهای زمینی و زیرزمینی، چاههای تغذیه آبخوان و توسعه رودخانههای زیرزمینی (قنوات) است. این رویکرد علمی و جامع منجر به استفاده پایدار از منابع آبی گردیده است.
بحران آب در ابعاد جهانی ریشه در گرمایش زمین، تبخیر منابع آبی، الگویهای نادرست تولید و مصرف و اسراف دارد، بیشک مردم بزرگ ما به پشتوانه آموزههای اسلامی، علم و فناوری و تجارب تمدن شکوهمند خود از این تنش آبی رها خواهند شد و با تصمیمی بزرگ در اصلاح روشهای بهرهمندی از آب و تصحیح رویکرد به مقوله آب و محیطزیست اجازه سوء استفاده از آن به عنوان عامل بحران را نخواهند داد و این تهدید را تبدیل به نقطه اقتدار و آبادانی کشور خواهند نمود.
برخلاف رژیم صهیونیستی که منابع آبی را اسباب تنش و درگیری قرار داده، ایران اسلامی آماده همکاری سازنده با کشورهای منطقه و جهان اسلام در زمینه مدیریت منابع و انتقال فناوریهای آبی است.
در پایان پیروزی ایرانیان در گذر حکیمانه از این ناملایمات را از خداوند منان خواهانیم.
ستاد راهبری محیطزیست حوزههای علمیه
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما