جنوب سودان و اسرائیل؛ همکاری راهبردی یا تقاطع منافع؟

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از زمان جدایی جنوب سودان از کشور سودان در ژوئیه ۲۰۱۱، دولت تازهتأسیس این کشور در تلاش بوده تا روابط خارجی خود را بر پایهای متفاوت از گذشته بنا کند. اسرائیل یکی از نخستین کشورهایی بود که استقلال جنوب سودان را به رسمیت شناخت و در همان آغاز راه، حمایتهایی در زمینه کشاورزی، امنیت و آموزش به این کشور، ارائه کرد.
ریشههای این روابط حتی به پیش از استقلال جنوب سودان بازمیگردد، اما امروزه شاهد گسترش چشمگیر آن هستیم که آخرین نمود آن، سفر رسمی وزیر امور خارجه جنوب سودان، ماندی سیمایا کومبا به تلآویو بود.
در ۲۸ ژوئیه گذشته، کومبا وزیر امور خارجه جنوب سوداندر اولین سفر رسمی پس از استقلال کشورش به اسرائیل رفت، این سفر با هدف تقویت روابط و گسترش همکاری دوجانبه بود که ابعادی سیاسی و نمادین نیز داشت.
روابط و پیامها
این نزدیکی سیاسی، پرسشهایی را در مورد طبیعت دیپلماسی فعال جوبا، ملاحظات منطقهای آن، و پیامدهای بینالمللی این تحرکات ایجاد کرده است.
به گفته «آکوی بونا ملوال» معاون وزیر خارجه جنوب سودان، این سفر بخشی از تلاشهای دولت این کشور برای گسترش روابط با کشورهای دوست است.
معاون وزیر خارجه جنوب سودان تأکید کرد: رابطه با اسرائیل پیشرفت چشمگیری داشته و این سفر در راستای تقویت این روند در چارچوب چشماندازی راهبردی انجام شده است.
وزیر خارجه جنوب سودان در طول اقامت چند روزه در اراضی اشغالی با مقامات عالیرتبه اسرائیلی دیدار و پیامهایی رسمی از سوی سلفاکیر میاردیت رئیسجمهور جنوب سودان به اسحاق هرتزوگ و بنیامین نتانیاهو تحویل داد. محور این دیدارها، تأکید بر تداوم ارتباط دیپلماتیک و توسعه روابط در زمینههای گوناگون بود.
هیأت دیپلماتیک جنوب سودان همچنین از مکانهای فرهنگی و تاریخی اسرائیل از جمله موزه یادبود هولوکاست (یاد واشم)، شهر قدیمی قدس و مراکز فنآوری کشاورزی بازدید کردند و از دستاوردهای اسرائیل در حوزه کشاورزی و مدیریت آب مطلع شدند. این بازدیدها نشاندهنده تلاش برای تقویت درک متقابل و نزدیکی فرهنگی و توسعهای بین دو کشور بود.
نزدیکی منافع
«فرانسیس مییک» تحلیلگر مسائل بینالملل در گفتوگو با پایگاه خبری شبکه الجزیره قطر تأکید کرد که اسرائیل از دهه ۶۰ میلادی از جنبش شورشی جنوب سودان حمایت میکرد و از اولین کشورهایی بود که استقلال آن را به رسمیت شناخت.
او افزود که روابط دو کشور گاهی با تنشهایی نیز همراه بوده است؛ مانند زمانی که معاون نماینده جنوب سودان در سازمان ملل در سال ۲۰۱۲ به نفع فلسطین رأی داد (برای اعطای جایگاه ناظر غیرعضو به فلسطین)، که باعث برکناری او شد تا از بروز بحران دیپلماتیک جلوگیری شود.
مییک میگوید: با وجود دیدارهای سطح بالا، روابط هنوز به سطح یک اتحاد استراتژیک نرسیدهاند و به دلیل بیثباتی سیاسی، در مراحل اولیه باقی ماندهاند، اما زمینههایی مانند آموزش، کشاورزی و امنیت میتوانند به عنوان پلهای همکاری آینده عمل کنند، به ویژه برای کشوری که اقتصاد آن عمدتاً به نفت وابسته است.
در تحولی دیگر، روابط دوجانبه با سفر ماه گذشتهی «گرشون کیدار» سفیر اسرائیل به جوبا پایتخت جنوب سودان وارد مرحلهای تازه شد. او با سلفاکیر رئیسجمهور جنوب سودان دیدار کرد و دو طرف بر گسترش همکاری تأکید کردند. همچنین، سفارت اسرائیل ۵۰ بورسیه تحصیلی و یک پروژه سلامت به ارزش ۱.۲ میلیون دلار برای مراکز درمانی جنوب سودان اعلام کرد.
از سوی دیگر، «مارکو انگوک»، روزنامهنگار، معتقد است که این سفر گامی مهم در مسیر تنوعبخشی به روابط دیپلماتیک جوبا فراتر از چارچوب سنتی آفریقایی و عربی است، خصوصاً در دورانی که جنوب سودان با چالشهای داخلی و خارجی مواجه است.
او گفت: اسرائیل، جنوب سودان را یک متحد بالقوه به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی آن در حوضه نیل و شاخ آفریقا میداند. با این حال، روابط دو طرف بیشتر بر پایه منافع موقت و نه یک اتحاد رسمی است. این نزدیکی ممکن است روابط جنوب سودان با برخی کشورهای عربی را تضعیف کند، مگر اینکه به شراکتهای واقعی تبدیل شود که توازن منطقهای و انسجام داخلی را حفظ کند.
