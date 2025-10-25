مصر: اتیوپی با سیل مصنوعی از سد النهضه، سودان و اراضی ما را غافلگیر کرد/ خسارات سنگین به بار آورد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر آبیاری مصر، هانی سویلم، در واکنش به آزادسازی ناگهانی آب از سد النهضه توسط اتیوپی، این اقدام را «سیل مصنوعی» خواند و آن را عامل خسارات گسترده در سودان و زیر آب رفتن اراضی کشاورزی در مصر دانست.

انتقاد مصر از مدیریت سد النهضه

در مصاحبه‌ای تلویزیونی، هانی سویلم با اشاره به افتتاح رسمی سد النهضه در ۹ سپتامبر ۲۰۲۵، گفت که اتیوپی برای نمایش رسانه‌ای، حجم زیادی از آب را پشت سد نگه داشته بود تا در روز افتتاح، آب از سرریز اضطراری جاری شود. وی افزود: «این اقدام نه‌تنها غیرقانونی بلکه نشانه‌ای از مدیریت بی‌انضباط و سازش‌ناپذیر در خصوص سد است.»

آزادسازی ناگهانی آب و پیامدهای آن

به گفته وزیر مصری، اتیوپی پس از افتتاح سد، به دلیل خطرات ناشی از تجمع آب، مجبور شد تا پایان سپتامبر مقادیر زیادی آب را آزاد کند. این آزادسازی تا اوایل اکتبر ادامه یافت و موجب غافلگیری سودان شد؛ کشوری که تصور می‌کرد فصل سیل طبیعی پایان یافته و کشاورزان آن شروع به کشت کرده بودند.

تهدید سد الروصیرص و خسارات کشاورزی

سویلم هشدار داد که حجم رهاسازی آب از سد النهضه به حدی بود که سد الروصیرص در سودان را در معرض نابودی قرار داد. همچنین زمین‌های کشاورزی در سودان و بخش‌هایی از مصر که در مسیر رود نیل قرار دارند، دچار آب‌گرفتگی شدید شدند و خساراتی فراتر از سال‌های گذشته را تجربه کردند.

واکنش منطقه‌ای به بحران

مقامات سودانی نیز در روزهای اخیر نسبت به خطرات ناشی از رهاسازی آب از سد النهضه هشدار داده‌اند. وزارت کشاورزی و آبیاری سودان اعلام کرده که این اقدام با سیلاب‌های فصلی هم‌زمان شده و فشار زیادی بر رود نیل و مناطق ساحلی وارد کرده است.

بن‌بست در مذاکرات

با وجود سال‌ها مذاکره میان مصر، سودان و اتیوپی درباره نحوه مدیریت سد النهضه، هنوز توافقی جامع حاصل نشده است. افتتاح رسمی سد بدون هماهنگی با کشورهای پایین‌دست، بار دیگر تنش‌ها را در منطقه شعله‌ور کرده و نگرانی‌ها درباره امنیت آبی و کشاورزی را افزایش داده است.

