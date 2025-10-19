حماس: تمایلی به اداره غزه پس از جنگ نداریم

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «حازم قاسم» سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در اظهاراتی تازه تأکید کرد که این جنبش هیچ تمایلی به مشارکت در ترتیبات اداری مربوط به حکمرانی یا اداره نوار غزه در روز پس از توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی ندارد.
موافقت با تشکیل کمیته حمایت اجتماعی برای اداره غزه
وی افزود: حماس با تشکیل کمیتهای برای حمایت اجتماعی جهت تحویل گرفتن امور اداره غزه موافقت کرده است. دستگاههای دولتی در غزه نیز به انجام وظایف خود ادامه خواهند داد، زیرا خلأ مدیریتی بسیار خطرناک است. این وضعیت تا زمانی ادامه خواهد داشت که کمیته مدیریتی مورد توافق تمام گروههای فلسطینی تشکیل شود.
مذاکرات با میانجیها برای ورود به مرحله دوم
سخنگوی حماس همچنین از جریان مذاکرات با میانجیها برای تکمیل مقدمات ورود به مرحله دوم مذاکرات خبر داد و گفت: این مرحله پیچیده و مستلزم اجماع ملی است. حماس اقداماتی را برای شکلدهی به موضع ملی در قبال این مسائل مهم اتخاذ کرده است.
پایبندی به توافق آتشبس و ادامه تبادل اسرا
پیشتر نیز حازم قاسم اعلام کرده بود که جنبش حماس همچنان به اجرای توافق آتشبس در نوار غزه پایبند است و در چارچوب این توافق، پیکر یکی دیگر از زندانیان صهیونیست را تحویل داده است. وی افزود: حماس به تلاشهای خود برای تکمیل روند کامل تبادل اسرا ادامه خواهد داد.
لزوم فشار بر رژیم اشغالگر برای توقف نقضها
قاسم تأکید کرد که تمامی طرفها باید رژیم اشغالگر را برای پایبندی به مفاد توافق آتشبس و توقف نقضهای مداوم آن، از جمله کشتار روزانه غیرنظامیان و جلوگیری از ورود کافی کمکهای انسانی به ساکنان غزه، تحت فشار قرار دهند.
آمار قربانیان جنگ و نشست صلح شرمالشیخ
از زمان امضای توافقنامه آتشبس در ۱۳ اکتبر، حماس اسرای زنده و تعدادی از پیکرهای زندانیان صهیونیست را تحویل داده و رژیم صهیونیستی نیز حدود ۲۰۰۰ اسیر فلسطینی و پیکرهای تعدادی از اسرای فلسطینی را آزاد کرده است.
جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه که بیش از دو سال به طول انجامید، بر اساس آمار رسمی، باعث شهادت حدود ۶۸ هزار فلسطینی و زخمی شدن حدود ۱۷۰ هزار نفر دیگر شده است.
در همین راستا، مصر روز دوشنبه گذشته میزبان نشست صلحی در شرمالشیخ با حضور عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور مصر و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و مشارکت هیئتهایی از حدود ۲۰ کشور بود.
تخریب زیرساختهای حیاتی غزه در طول جنگ
در طول دو سال جنگ مداوم رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه، این منطقه از جنوب تا شمال مورد حمله قرار گرفت و بخشهای پزشکی، مدارس، دانشگاهها، اماکن مذهبی، زیرساختها و منابع حیاتی آن تخریب شدند. در مجموع، ۱۵ بخش حیاتی در غزه آسیب جدی دیدند و حملات، تعداد زیادی شهید و زخمی در میان غیرنظامیان فلسطینی برجای گذاشت.
