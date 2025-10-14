به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اسرائیل تأیید کرد، بر اساس توافق آتش‌بس جنگ غزه، اجساد چهار اسیر اسرائیلی را شب گذشته (دوشنبه) از نیروهای سازمان صلیب سرخ جهانی تحویل گرفته است.

بر اساس گزارش شبکه خبری ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی، سخنگوی ارتش گفت: اجساد این اسرا پس از تحویل از نیروهای صلیب سرخ به سازمان پزشکی اسرائیل منتقل شده‌اند تا روند بررسی و شناسایی آنها در حال انجام شود.

بر این اساس، اجساد چهار نفر از ۲۸ جسد اسیران اسرائیلی که در غزه تحت بمباران نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی کشته ‌شده‌اند، به رژیم صیونیستی تحویل داده شده است و ۲۴ جسد دیگر هنوز در غزه زیر آوارها مدفون هستند.

عملیات آزادسازی اسیران زنده اسرائیلی صبح دیروز (دوشنبه)، در میان تمهیدات امنیتی پیچیده و نظارت مستقیم سازمان صلیب سرخ و میانجیگران بین‌المللی انجام شد و حماس طبق توافق صورت گرفته، همه اسرای زنده اسرائیلی را آزاد کرد.

سازمان صلیب سرخ جهانی نیز شامگاه دوشنبه اعلام کرد: در جریان تبادل اسرا و زندانیان، ۲۰ اسیر زنده اسرائیلی در ازای ۱۹۶۸ زندانی فلسطینی آزاد شدند.

صلیب سرخ تأیید کرد که رژیم صهیونیستی ۱۹۶۸ زندانی فلسطینی، از جمله ۲۵۰ زندانی محکوم به حبس ابد و ۱۷۱۸ اسیر که پس از هفتم اکتبر بازداشت کرده بود، آزاد کرد.

صلیب سرخ همچنین افزود: ما اجساد ۴ گروگان کشته‌شده اسرائیلی را نیز به مقامات اسرائیل تحویل دادیم.

میانجیگران مذاکرات آتش‌بس جنگ غزه در این زمینه تأکید کرده‌اند که یافتن اجساد اسرای اسرائیلی از زیر آوارهای غزه به زودی امکان‌پذیر نیست و به زمان بیشتری نیاز دارد.

پیش‌تر نیز «گال هیرش»، مسؤول هماهنگی امور اسرا و مفقودین رژیم صهیونیستی با اشاره به اینکه روند یافتن و تحویل گرفتن اسیران کشته‌شده به زمان بیشتری نیاز دارد، گفته بود که مقدمات لازم برای تحویل گرفتن اجساد آنها تکمیل شده است و با یک رویه مناسب، برای انجام مراحل شناسایی به مؤسسه پزشکی رژیم صهیونیستی منتقل خواهند شد.

هیرش افزود: همزمان گروه ویژه بین‌المللی کار خود را برای یافتن و آزادی آنها آغاز خواهد کرد.