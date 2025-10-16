به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه مصر روز پنجشنبه گفت که کشورش قصد میزبان یک کنفرانس بین‌المللی درباره بازسازی نوار غزه در ماه نوامبر را دارد.

وی افزود که طرح آتش بس در غزه شامل مراحل پی در پی شامل توقف جنگ، اجازه دادن به ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه، جلوگیری از الحاق اراضی فلسطینی یا کوچاندن فلسطینیان و سپس بازسازی این باریکه است.

بدر عبدالعاطی تصریح کرد که بازسازی غزه از طریق یک کنفرانس بین‌المللی در قاهره در ماه نوامبر انجام خواهد شد.

وی بیان کرد که این کنفرانس با مشارکت همه طرف‌ها از جمله آمریکا، سازمان ملل، بانک جهانی، اتحادیه اروپا، آلمان، فرانسه، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، ژاپن و سایر طرف‌ها برگزار می‌شود.

بدر عبدالعاطی از همه اعضای جامعه بین‌المللی خواست به برقراری صلح در منطقه و از میان برداشتن رنج ملت فلسطین کمک کنند.

وی گفت که این کمک از طریق حمایت سیاسی و مالی از طریق سازمان‌ها و آژانس‌های وابسته به سازمان ملل امکان پذیر است.

پیش از این سازمان ملل هزینه بازسازی نوار غزه را حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده بود.

