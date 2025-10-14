به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کنفرانس به اصطلاح صلح «شرمالشیخ» با حضور برخی از رهبران کشورهای غربی و منطقه در حالی برگزار شد که امنیت و آتشبس در غزه در شرایطی ناپایدار قرار دارد.
نزدیک به ۷۰ هزار نفر از زنان و مردان و کودکان غزه به خاک و خون کشیده شدند و اجساد هزاران نفر از مردم غزه زیر آوار مدفون شده است.
ترامپ به عنوان اصلی ترین حامی رژیم صهیونیستی در نسلکشی دو ساله غزه در روزهای گذشته طرحی را برای آتش بس در غزه ارائه کرد که به اذعان ناظران بینالمللی این طرح فقط شامل غزه میشود و از این حیث که به دنبال خلع سلاح مقاومت است شکننده به نظر میرسد. گروه های مقاومت با وجود پذیرش توافق نامه هنوز جزییات مفاد این توافق نامه را نپذیرفتند.
رژیم صهیونیستی که پیش از این، نابودی حماس و مقاومت را بهعنوان مهمترین هدف خود از حملات وحشیانه به غزه اعلام کرده بود، بعد از دو سال نه تنها نتوانست حماس و مقاومت را نابود کند، بلکه ناچار شد برای نجات خود از باتلاق غزه طرح توافق آتش بس را بپذیرد.
اجلاس شرمالشیخ بدون حضور گروه های مقاومت و فلسطینیها برگزار شد و از نظر برخی رسانهها، روزنامههای منطقه و فرامنطقهای نمایشی برای حفظ آبروی از دست رفته آمریکا و سران غربی و عربی بود که به مدت دو سال با نسلکشی سعی کردند مقاومت را در غزه نابود کنند و در نهایت با اعتراضات گسترده بینالمللی مواجه شدند و ناچار به توافق آتش بس شدند.
ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این اجلاس بعد از تاخیر چند ساعته در جمع تعدادی از رهبران و رئیس جمهورهای کشورهای منطقه و کشورهای غربی حاضر شد و هر یک را به گونهای مورد تمسخر خود قرار داد.
اهانت و تحقیر السیسی رئیس جمهور مصر در دست ندادن با او، جملات تحقیر آمیز علیه رئیس جمهور ترکیه و تحقیر سایر سران کشورهای غربی از جمله موارد طنز تلخ این اجلاس بود. رئیس جمهور آمریکا در جریان این نشست در سخنانی قابل توجه گفت که عراق آن قدر نفت دارد که نمیداند با آنچه کار کند. این سخنان ترامپ با توجه به سابقه آمریکا در غارت منابع کشورهای جهان از جمله عراق و سوریه، به مثابه یک هشدار به شمار میرود.
تنها کشوری که با هوشمندی و با اقتدار و عزت دعوت رئیس جمهور مصر را برای حضور در این اجلاس نپذیرفت ایران بود. جمهوری اسلامی ایران به خوبی می داند انواع کنفرانس ها و اجلاسیه های به اصطلاح صلح که بدون حضور نمایندگانی از مردم و مقاومت فلسطین برگزار می شود تنها جنبه تبلیغاتی و نمایشی دارد و مسئولان ایران حاضر نیستند در این اجلاسیه ها شرکت کنند.
عراقچی وزیر امور خارجه در توئیتی نوشت: ایران از دعوت رئیسجمهور السیسی برای حضور در نشست شرمالشیخ سپاسگزار است. با وجود تمایل به تعاملات دیپلماتیک، نه رئیسجمهور پزشکیان و نه من، نمیتوانیم با کسانی وارد تعامل شویم که به مردم ایران حمله کردهاند و همچنان ما را تهدید و تحریم میکنند.
دکتر راشد الراشد فعال سیاسی بحرینی در توئیتهای مختلف به نکات قابلی تاملی از این اجلاس پرداخته است:
- کنفرانس صلح شرمالشیخ پایان یافت بیآنکه به جوهر صلح نزدیک شود. جهان شاهد «نمایش ترامپ» بود، نمایش قدرت و دیکتهگری، نه گفتوگو و نه راهحل.
- در سخنان رهبران، هیچ اشارهای به ۶۵ هزار غیرنظامی که در جنگ کشته شدند و بیشترشان زنان و کودکان بودند، نشد.
- کنفرانس عمداً از سخن گفتن دربارهٔ حق ملت فلسطین برای تشکیل دولت مستقل خودداری کرد.
- کنفرانس به صحنهای دیپلماتیک تبدیل شد که ترامپ آن را با تحقیر آشکار نسبت به قواعد بینالمللی اداره میکرد، در حالیکه حاضران تنها تماشاگر بودند.
- حاکمانِ شرکتکننده در کنفرانس، شریک تصمیمگیری نبودند؛ بلکه تزئین سیاسیای بودند برای زیباتر کردن صحنهای که از پیش در واشنگتن طراحی شده بود.
- آنچه در شرمالشیخ رخ داد حقیقت «صلح» امروز را آشکار کرد.
-صلحی بدون عدالت و کنفرانسی بدون فلسطین. جهان نمایش را دید... و پیام را دریافت کرد.
- کنفرانس چیزی جز پخش دوباره نسخهای قدیمی از سیاست آمریکا نبود: وعدههای بسیار، محتوا تهی. قربانیان از تصویر حذف شدند، در حالی که دوربینها بر صندلیهای طلایی متمرکز بودند، حتی صدای انسانی هم غایب بود. هیچکس از مادران غزه، کودکان ، اردوگاهها یا شهرهایی که زیر بمباران خاموش شدند به نام صلح سخن نگفت.
کنفرانس شرمالشیخ به پایان رسید، اما پرسش اخلاقی همچنان باقی است: کدام صلح بر ویرانههای عدالت ساخته میشود؟ جهان «شو ترامپ » را دید... اما صلح را ندید، در حالیکه زبان تهدید و تکبر علیه ایران و چند کشور دیگر جهان طنینانداز بود.
