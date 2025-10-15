بازگشایی گذرگاه رفح پس از تحویل اجساد چهار اسیر صهیونیست

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مقامات رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه گذرگاه رفح در جنوب نوار غزه را مجدداً بازگشایی کردند.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که جنبش حماس شب گذشته اجساد چهار اسیر اسرائیلی را تحویل داد.

بر اساس گزارش رسانه‌های عبری، این تصمیم در راستای اجرای تعهدات توافق آتش‌بس اتخاذ شده و شامل از سرگیری عبور و مرور به نوار غزه و همچنین اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه به منطقه است.

شبکه تلویزیونی "کان" اسرائیل اعلام کرد که دولت این کشور پس از دریافت اجساد، محدودیت‌های اعمال‌شده بر گذرگاه رفح را لغو کرده است.

همچنین اشاره شده که حماس قصد دارد امروز چهارشنبه اجساد بیشتری از گروگان‌ها را تحویل دهد.

طبق مفاد توافق، حماس موظف به تحویل مجموعاً ۲۸ جسد گروگان است. با احتساب چهار جسدی که شب گذشته تحویل داده شد، هنوز ۲۰ جسد دیگر باقی مانده که باید به طرف مقابل تحویل داده شود.

