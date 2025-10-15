اخراج سفیر سابق آمریکا در اسرائیل از دانشگاه آمریکایی قاهره

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی اعتراضات گسترده دانشجویان مصری، «دانیل کورتزر» سفیر سابق آمریکا در اسرائیل، که به حمایت از اشغالگری اسرائیل شناخته می‌شود، مجبور به ترک دانشگاه آمریکایی در قاهره شد.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که قرار بود کورتزر در نشستی با موضوع «عادی‌سازی روابط با اسرائیل» سخنرانی کند.

دانشجویان با برگزاری تجمعی اعتراضی مقابل دانشکده امور جهانی و سیاست‌های عمومی، مخالفت خود را با حضور کورتزر اعلام کردند. آنان با در دست داشتن پرچم فلسطین و پلاکاردهایی با شعارهایی چون «نه به عادی‌سازی»، خواستار لغو این برنامه شدند.

شماری از اعضای هیئت علمی و بیش از چهل تشکل دانشجویی نیز در این اعتراض شرکت کردند و همبستگی خود را با مردم فلسطین نشان دادند.

اتحادیه دانشجویان دانشگاه آمریکایی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «برای نخستین بار در سال‌های اخیر، بیش از چهل تشکل دانشجویی در اقدامی مشترک، خشم و همبستگی خود را با ملت فلسطین ابراز کردند.»

در این بیانیه آمده است که شورای رهبران تشکل‌های دانشجویی با مدیریت دانشگاه تماس گرفته و مخالفت خود را با برگزاری این نشست اعلام کرده‌اند، زیرا کورتزر نماینده نهادهایی است که در سرکوب مستمر فلسطینیان نقش دارند و دعوت از او توهینی به جامعه دانشگاهی محسوب می‌شود.

دانشجویان مصری در بیانیه‌ای دیگر تأکید کردند: «ما با احترام رفتار کردیم، دلایل خود را شفاف بیان نمودیم و از دانشگاه خواستیم به ارزش‌های عدالت و صداقت پایبند باشد، اما صدای ما نادیده گرفته شد. این موضوع به آزادی آکادمیک مربوط نیست، بلکه به مسئولیت اخلاقی مرتبط است. دادن تریبون به فردی که از نظام آپارتاید دفاع می‌کند، نوعی عادی‌سازی است و ما اجازه نخواهیم داد این اقدام تحت عنوانی دیگر توجیه شود.»

در پایان بیانیه آمده است: «این لحظه فراتر از دانشگاه آمریکایی در قاهره است؛ این مسئله به هویت انسانی ما و مرزهای اخلاقی‌ای که از آن عبور نمی‌کنیم مربوط می‌شود. حتی در جهانی که احساس ظلم در آن منجمد شده، قلب‌های ما هنوز برای حق و عدالت می‌تپد. ما، شورای رهبران تشکل‌های دانشجویی، نماینده چهل تشکل متحد در دانشگاه، با قاطعیت در کنار ملت فلسطین ایستاده‌ایم و هرگونه اقدام برای عادی‌سازی یا تطهیر چهره عاملان ظلم را رد می‌کنیم. پیام ما روشن و قاطع است.»

