به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش مقاومت اسلامی حماس با انتشار بیانیهای رسمی در تاریخ یکشنبه ۲۶ ربیعالثانی ۱۴۴۷ هجری قمری برابر با ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵ میلادی، نسبت به نقضهای مکرر رژیم اشغالگر صهیونیستی در چارچوب توافق شرمالشیخ واکنش نشان داد.
تحویل پیکر ۱۵۰ شهید با آثار شکنجه و اعدام
در این بیانیه آمده است که نیروهای مقاومت پیکر ۱۵۰ شهید را تحویل گرفتهاند؛ پیکرهایی که برخی از آنان با دستبند و چشمبند پیدا شدهاند و بر بدن برخی دیگر آثار حلقآویز شدن یا له شدن زیر تانکهای ارتش اشغالگر دیده میشود. این شواهد نشان میدهد که نیروهای اشغالگر، آنان را در حالیکه اسیر بودهاند، اعدام کردهاند.
جنبش حماس اعلام کرده است که بیشتر این پیکرها هنوز شناسایی نشدهاند و خواستار ورود تجهیزات آزمایش DNA برای شناسایی شهدا و همچنین ورود ماشینآلات سنگین برای آواربرداری از مناطقی شده که هنوز هزاران شهید زیر آوار باقی ماندهاند.
در ادامه بیانیه، آنچه رخ داده جنایت کامل جنگی و جنایت علیه بشریت توصیف شده که نیازمند پیگرد بینالمللی و پاسخگویی فوری است.
تأکید بر پایبندی کامل حماس به توافق شرمالشیخ
جنبش مقاومت اسلامی حماس در این بیانیه بر پایبندی کامل، دقیق و صادقانه خود به تمامی مفاد توافق شرمالشیخ، پیوستها و سازوکارهای اجرایی آن تأکید کرده و هدف این پایبندی را تحقق ثبات و کاستن از رنجهای مردم فلسطین در نوار غزه دانسته است.
نقضهای مکرر رژیم اشغالگر و تهدید توافق
در مقابل، رژیم اشغالگر همچنان به تهدیدهای روزانه و نقضهای مکرر خود ادامه میدهد که نقضی آشکار از مفاد توافق محسوب میشود. حماس رژیم اشغالگر را بهطور کامل مسئول هرگونه فروپاشی یا تضعیف توافق میداند.
درخواست اقدام فوری میانجیها و جامعه جهانی
در پایان، جنبش حماس از میانجیها و جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای توقف این اقدامات تجاوزکارانه و تضمین اجرای کامل توافق شده است؛ توافقی که امنیت و ثبات را برای مردم فلسطین به همراه خواهد داشت.
