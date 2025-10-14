به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیین رونمایی از کتاب «طرح محو اسرائیل؛ راهبرد جمهوری اسلامی ایران برای نابودی رژیم صهیونیستی» عصر امروز در صحن امام هادی(ع) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد.
در آغاز این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان با قدردانی از پدیدآورندگان کتاب، از این اقدام بهعنوان «گامی ارزشمند در مسیر دشمنشناسی» یاد کرد و گفت: از طلاب و پژوهشگرانی که با کار جمعی و دقیق خود، به مسئله دشمنشناسی ورود کردند تشکر میکنم. این کتاب نشان میدهد که برای فهم و مواجهه با دشمن باید کار فکری، علمی و جمعی انجام داد.
وی با تأکید بر اهمیت زیست جمعی علمی و فکری در حوزههای علمیه افزود: یکی از نقاط ضعف ما این است که کمتر به تولیدات جمعی میپردازیم. این کتاب نمونهای موفق از کار گروهی است و باید چنین الگوهایی در فضای فکری و دینی کشور گسترش پیدا کند.
پناهیان در ادامه، به محور اندیشهای کتاب «طرح محو اسرائیل» اشاره کرد و گفت: تمرکز اصلی این اثر بر اندیشههای دو رهبر انقلاب اسلامی است؛ دو شخصیتی که هر یک صاحب مکتب، رأی و نظریهاند. من توصیه میکنم برای آغاز فهم این مکتب، مطالعه صحیفه امام خمینی(ره) در اولویت قرار گیرد. ولایت فقیه بودن این دو بزرگوار نباید ما را از بُعد اندیشهای و نظری ایشان غافل کند.
وی افزود: یمنیها، بهویژه مجاهدانشان، اهتمام زیادی به مطالعه آثار امام دارند. شهید نصرالله هم نقل میکرد که ما برای کسب معارف، بسیار به اینسو و آنسو رفتیم، اما در نهایت دریافتیم سرچشمه اصلی، خود رهبری انقلاب است.
پناهیان تأکید کرد: کتاب طرح محو اسرائیل نقطه آغاز راه است. کلیات در این کتاب آمده، اما باید به سراغ جزئیات رفت. ادامه این مسیر نیازمند پژوهشهایی دقیقتر است. در این زمینه شهید ایزدی و شهید نصرالله میتوانند الگو و منبع الهام مهمی باشند.
وی با اشاره به اصالت طرح امام و رهبر انقلاب درباره مسئله فلسطین گفت: اساس طرح این دو رهبر این است که خود فلسطینیها قیام کنند، نه اینکه نیرویی از بیرون برایشان بجنگد. جمهوری اسلامی با حرکت خود، الگویی را به ملتها نشان میدهد و مردم دنیا از آن الگو میگیرند. همه تلاشهایی که امثال حاج رمضان کردند، برای همین بود که فلسطینیها خودشان بیدار شوند. باید خاطرات و اندیشههای او احیا شود.
پناهیان با اشاره به بازتاب جهانی نبرد اخیر غزه افزود: بعد از جنگ ۱۲ روزه، جمهوری اسلامی جهانی شد. امروز نام رهبر انقلاب را در سراسر عالم بهعنوان یک قهرمان (Hero) میشناسند.
وی در ادامه با اشاره به نقش و فعالیتهای شهید حاج رمضان، از فرماندهان شناختهشده جبهه مقاومت، گفت: حاج رمضان از چهرههای مؤثر در عرصه بیدارسازی ملت فلسطین بود. او نخست موکب علمای فلسطین را راهاندازی کرد و سپس موکب جوانان فلسطین را تشکیل داد تا پیوند میان نخبگان دینی و نسل جدید مجاهدان فلسطینی تقویت شود.
او با تجلیل از مجاهدتهای این شهید تأکید کرد: زندگی حاج رمضان سرشار از معنویت، اخلاص و تلاش برای تحقق آرمان آزادی فلسطین بود. شایسته است زندگی سراسر جهاد و معرفت او در قالب یک سریال فاخر و الهامبخش به تصویر کشیده شود تا نسل جوان با چنین الگوهایی آشنا شود.
پناهیان در پایان خاطرنشان کرد: چنین شخصیتهایی مظهر امتداد عملی طرح راهبردی جمهوری اسلامی در حمایت از قیام فلسطینیها هستند؛ مردانی که در میدان تربیت، بیدارسازی و مقاومت نقش بیبدیل داشتند.»
گفتنی است؛ در ابتدای این مراسم؛ حجتالاسلام علیاصغر محمدیراد، نویسنده اثر، به تشریح ابعاد محتوایی و زمینههای شکلگیری کتاب پرداخت و گفت: این کتاب محصول مباحثات جمعی اعضای خانه طلاب جوان است. داستان کتاب از مجموعهای از پرسشهای ذهنی مردم آغاز شد؛ شبهاتی که عقبه جبهه مقاومت را خالی میکرد، از جمله اینکه آیا فرماندهان نظامی در انجام عملیاتها کوتاهی کردهاند؟ خسارات کمسابقه به غزه و جبهه مقاومت چرا رخ داد؟ و آیا جمهوری اسلامی ایران از عملیات طوفان الاقصی اطلاع نداشت؟ حتی برخی میپنداشتند که بعضی تصمیمات به حضرت آقا تحمیل میشود. مجموع این ابهامات، ضرورت بررسی طرح تاریخی جمهوری اسلامی در قبال رژیم صهیونیستی را آشکار کرد.
محمدیراد در ادامه به ساختار کتاب اشاره کرد و گفت: این اثر در چند فصل تدوین شده است که به موضوعاتی چون تاریخ شکلگیری رژیم جعلی اسرائیل، طرحهای بدیل جمهوری اسلامی در ادوار مختلف تاریخی، مبانی فکری و راهبردی طرح جمهوری اسلامی برای پایان اسرائیل، راهبردها و سیاستهای عملی ایران در این مسیر، و نیز توضیح شکست ترمیمناپذیر اسرائیل در عملیات طوفان الاقصی میپردازد.
وی افزود: در فصل پایانی کتاب، ارتباط جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر با طرح راهبردی جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.
