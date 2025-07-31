به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله لبنان در روز سه‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ در مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت سردار محمد سعید ایزدی، معروف به «حاج رمضان»، سخنرانی خواهد کرد.

این مراسم به مناسبت چهلمین روز شهادت این فرمانده بلندپایه محور مقاومت برگزار می‌شود.

مراسم اربعین شهید «حاج رمضان» که با حضور جمعی از شخصیت‌های سیاسی، نظامی، دینی و مردمی برگزار خواهد شد، فرصتی برای ادای احترام به یکی از چهره‌های برجسته و راهبردی محور مقاومت است؛ فرمانده‌ای که سال‌ها در میدان‌های مختلف نقش‌آفرین بود و سرانجام در مسیر خدمت به آرمان قدس و مقاومت به شهادت رسید.

شهید محمد سعید ایزدی، ملقب به «حاج رمضان»، از فرماندهان برجسته نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بود که در سال‌های اخیر نقش مهمی در هماهنگی و حمایت میدانی از گروه‌های مقاومت فلسطینی داشت.

