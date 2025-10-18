خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) _ ابنا: پر شدن جهان از ظلم و جور به این معنی نیست که همه مردم ظالم و متجاوز شوند، بلکه فراگیری ظلم زمانی است که سلطه استکبار همه جا را اشغال کرده و استکبار درصدد ایجاد جامعه جهانی واحد بر محور کفر برآمده باشد (۱). از آخرین پیام رسمی که امام‌خمینی (ره)‏ درباره لزوم استقامت در برابر هجوم نظامی، سیاسی و فرهنگی جهان‌خواران‏ فرمودند، چنین برداشت می‌‏شود که چهره‏ ظلمت نهایی که در آخرالزمان باید با آن درگیر شد، در فرهنگ استکباری غرب نمایان شده است. می‌توان گفت دنیای امروز که توسط «فرهنگ مدرنیته» مهندسی شده، همان ظلمت آخرالزمان است؛ به این دلیل که انسان با همه میل‏‌هایش به جای خدا نشسته و محور حق و باطل شده است، در مقابل خداوند و احکام الهی در حجاب قرار گرفته‌اند و این همان حاکم شدن فرهنگ اومانیستی است. اکنون که فرهنگ مدرنیته همه حجاب‏های در مقابل حقیقت را همراه دارد و در واقع تمام نحوه‌‏های ظلم به فعلیت رسیده است، مسلمانان باید با خودسازی و دیگرسازی در نفی آن فرهنگ و تحققِ وعده بزرگ الهی، همّت گمارند (۲).

پر شدن جهان از ظلم و جور از علائم ظهور و نه شرایط آن است. علائم ظهور حوادث پراکنده‌ پس از شروع غیبت و قبل از آغاز ظهور هستند و رابطه‏ مستقیم با ظهور امام ندارد؛ ازاین‌رو، انسان نسبت به آن‌ها تکلیفی ندارد (۳)، اما شرایط ظهور، حوادثی هستند که زمینه‌ساز ظهوراند، نزدیک آن واقع می‏‌شوند و رابطه‏ مستقیمی با ظهور امام زمان‌ دارد. هر شرطی، علامت ظهور هست، ولی هر علامتی، شرط ظهور نیست (۴)؛ ازاین‌رو، علاوه بر اینکه ظهور، لزوماً با پر شدن جهان از ظلم و جور، اتفاق نمی‌افتد، بلکه در این دوران قطعاً هیچ یک از تکالیف و واجبات ساقط نمی‌شود بلکه منتظران به رغم فسادی که روز به روز فراگیر می‌‏شود، بیش از پیش باید خویشتن و جامعه انسانی را برای یاری امام خویش آماده سازند (۵). چراکه ظهور تقدم و تأخر دارد و به اندازه‌‏ای که جامعه آماده پذیرش حضرت باشد و افراد به خودسازی اهتمام داشته باشند، ظهور زودتر محقق می‌‏شود و چنانچه جامعه شایستگی لازم را در خود به‌‏وجود نیاورد، ظهور به تأخیر می‏‌افتد. در واقع زمان ظهور اختیاری است، خودسازی و هر عمل صالحی در نزدیک کردن وقت آن مؤثر است (۶).

بنابراین پر شدن جهان از ظلم و جور به معنی پر شدن جهان از ظالم نیست. دوره فراگیری ظلم، زمانی است که اجرای قوانین ظالمانه و تسلط نظام سلطه‌‏گر و ظالم بر جهان واقع شود؛ چنانچه چند نفر از سران حکومت‌‏های جهان‏خوار و استعمارگر، مردم دنیا را از لحاظ اقتصادی، نظامی و ... تحت سلطه خود درمی‏‌آورند و به‌‏عنوان دفاع از حقوق بشر و آزادی، هر نوع ظلم و ستمی را بر آنها روا می‏‌دارند. پر شدن جهان از ظلم و جور از علائم ظهور است و این علامت لزوماً موجب ظهور نخواهد شد. علاوه بر اینکه با پر شدن جهان از ظلم و جور، تکلیف منتظران برای خودسازی، جهت آماده‌سازی فضای ظهور، دوچندان خواهد شد (۷). هرچه آمادگی مردم، جهت همکاری و یاری امام، بیشتر باشد، احتمال نزدیکی ظهور بیشتر خواهد شد.

پی‌نوشت

