ولنگاری فروش اینترنتی و تمسخر اسامی مقدس؛ هشدار جدی به نهادهای مسئول

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در هفتههای اخیر، شاهد محصولاتی در فروشگاههای اینترنتی هستیم که با اسامی افراد و حتی اسامی مقدس اهل بیت(ع) شوخی میکنند، مانند «مرتضی گوریل بدشانس» یا «مرضیه خوک ضد استرس». این اقدامات، فراتر از طنز سادهاند و هدف اصلیشان تمسخر مقدسات، دینزدایی و ایجاد نفرت نسبت به اسامی دینی است.
از منظر جامعهشناسی و روانشناسی، این رفتارها باعث تحقیر هویت افراد، کاهش اعتماد به نفس و نرمالسازی بیاحترامی به ارزشهای دینی میشود. از دیدگاه دینی نیز، چنین اقدامات آشکاراً حرمت اسامی مقدس و شخصیت انسانی را نقض میکنند و با آموزههای اخلاقی و مذهبی در تضاد هستند.
متأسفانه، بیتوجهی نهادهای نظارتی و فرهنگی باعث شده این رفتارها بدون مانع ادامه یابد و ولنگاری فضای فروش اینترنتی، میدان را برای دینستیزی و تمسخر مقدسات باز گذاشته است. اکنون زمان آن رسیده که دستگاههای مسئول با اقدام فوری و قاطع، فرهنگ احترام به مقدسات و شخصیت انسانی را در فضای آنلاین بازگردانند و اجازه ندهند چنین اقدامات هتاکانه تکرار شوند.
یاداشت محمد علی رستملو خبرنگار و کارشناس رسانه
نظر شما