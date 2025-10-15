مراسم دومین سالگرد شهدای مسجد امام زمان(ع) شهر پلخمری افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم دومین سالروز شهدای حمله خونین به مسجد جامع امام زمان(ع) در شهر پلخمری، مرکز استان بغلان افغانستان، با حضور خانواده‌ شهدا و مجروحان، علما و سایر اقشار جامعه برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین هاشمی، رئیس شورای علمای شیعه استان بغلان در این مراسم به اهداف شوم دشمن تکفیری از حمله به مراکز شیعیان سخن گفت.

ور در بخشی از سخنانش اظهار داشت: دشمنان قصد خاموش کردن صدای نماز جمعه و وحدت مسلمانان را داشتند، اما نه تنها ناکام ماندند، بلکه این صدا امروز بلندتر از پیش طنین‌انداز است و تا قیامت، درس ایستادگی و دفاع از ارزش‌های دینی برای ما باقی خواهد ماند.

خانواده‌های شهدای حمله تروریستی به مسجد امام زمان(ع) پلخمری نیز تأکید کردند که چنین حملات تروریستی هرگز نمی‌تواند آن‌ها را پراکنده یا باورهای دینی‌شان را تضعیف کند.

عالمان شیعه حاضر در این مراسم با اشاره به مقام والای شهدا نزد خداوند، بر ادامه راه آن‌ها از طریق حفظ وحدت، مقابله با ظلم و بی‌عدالتی تأکید کردند.

قابل ذکر است، حمله تروریست انتحاری به مؤمنین نمازگزار شیعه، روز جمعه ۲۱ مهر ۱۴۰۲ در صفوف نماز جمعه مسجد امام زمان(ع) شهر پلخمری رخ داد که بر اثر آن ۳۰ نفر شهید و ۵۷ نفر زخمی شدند.

...........

پایان پیام/