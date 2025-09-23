  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره

دبیر علمی همایش علوم انسانی اسلامی در افغانستان: ۹۸ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد

۱ مهر ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۵
کد خبر: 1730280
دبیر علمی همایش علوم انسانی اسلامی در افغانستان: ۹۸ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد

دبیر علمی همایش بین‌المللی علوم انسانی اسلامی در افغانستان، در نشستی خبری از استقبال گسترده مراکز علمی با وجود شرایط دشوار حاکم بر این کشور خبر داد. وی با اذعان به وجود «شرایط سخت، نظارت دقیق و کنترل شدید» تحت حاکمیت طالبان، تأکید کرد که با درایت و سیاست تقریبی، فعالیت‌های علمی بدون مزاحمت از سوی امارت اسلامی دنبال شده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین «محمد محسنی آصف (حکمت)»، دبیر علمی همایش بین‌المللی علوم انسانی اسلامی و معاون پژوهشی دانشگاه المصطفی افغانستان، که به صورت ویدئوکنفرانس در نشست خبری این همایش در قم حضور داشت، به تشریح جزئیات فعالیت‌های دبیرخانه و برنامه‌های اجرایی این رویداد پرداخت.

وی در ابتدای سخنان خود، ضمن درود به روح علامه مصباح یزدی، برگزاری این همایش را یکی از ثمرات زحمات خالصانه آن استاد فقید و شاگردان ایشان در مؤسسه امام خمینی(ره) دانست که سال‌ها توجه ویژه‌ای به تربیت نیروهای انسانی برای افغانستان داشتند.

استقبال گسترده علی‌رغم محدودیت‌ها و دریافت ۹۸ مقاله علمی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی آصف با اشاره به اینکه فراخوان همایش از زمستان سال گذشته به صورت گسترده در داخل افغانستان و میان دانش‌پژوهان افغانستانی در ایران و سایر کشورها توزیع شد، اعلام کرد: «خوشبختانه این همایش مورد استقبال بسیار خوبی قرار گرفت و تاکنون ۹۸ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده است».

وی درباره فرآیند دقیق داوری مقالات توضیح داد: «مقالات ابتدا در دبیرخانه ارزیابی اولیه می‌شوند، سپس برای مشابهت‌یابی توسط نرم‌افزار سمیم نور بررسی شده و در نهایت برای دو ارزیاب ارسال می‌گردند. مقالاتی که معدل امتیاز بالای ۷۰ کسب کنند، پذیرفته می‌شوند». دبیر علمی همایش افزود: «تا این لحظه، حدود ۵۱ الی ۵۲ مقاله که امتیاز لازم را کسب کرده و از مشابهت‌یابی موفق بیرون آمده‌اند، در سایت همایش بارگذاری شده و ۴۴ الی ۴۵ مقاله نیز ویراستاری و برای چاپ در سه جلد مجموعه مقالات آماده شده است».

مشارکت بیش از ۱۲۰ حوزه علمیه و چندین دانشگاه

معاون پژوهشی دانشگاه المصطفی افغانستان با برجسته خواندن سطح مشارکت در این همایش، گفت: «خوشبختانه در این همایش بیش از ۱۲۰ الی ۱۳۰ حوزه علمیه و چندین دانشگاه افغانستان شرکت کرده‌اند. به علاوه، تعدادی از فارغ‌التحصیلان مؤسسه که در کشورهای اروپایی و استرالیا حضور دارند نیز مشارکت داشته‌اند».

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای انتشار یک ویژه‌نامه علاوه بر مجموعه مقالات سه جلدی خبر داد و تأکید کرد که همکاری علمی و دریافت مقالات تا روز دوازدهم دی‌ماه، روز ملی علوم انسانی اسلامی، ادامه خواهد داشت.

اذعان به شرایط سخت و کنترل شدید طالبان

معاون پژوهشی دانشگاه المصطفی افغانستان در پاسخ به سؤالی درباره موانع احتمالی از سوی حکومت فعلی، به صراحت به فضای دشوار حاکم بر این کشور اذعان کرد و گفت: «هرچند شرایط سخت است، نظارت دقیق است، شاید کنترل شدید باشد، اما سیاست‌گذاری جامعة المصطفی و درایت و مدیریت ریاست محترم به گونه‌ای بوده که الحمدلله ما تاکنون کدام مزاحمتی نداشتیم».

وی تأکید کرد که علی‌رغم این فضا، با اتخاذ «سیاست تقریبی و اخوتی»، جامعة المصطفی توانسته است فعالیت‌های علمی خود را بدون مزاحمت پیش ببرد و حتی همکاری علمای اهل سنت و دانشگاه‌های شناخته‌شده آن‌ها را نیز جلب کند. ایشان افزود: «علوم انسانی اسلامی یک دغدغه و نیاز برای امت اسلامی است و شاید امارت اسلامی هم در این جهت کدام مشکلی نداشته باشد، بلکه مشوق ما هم باشد».

وی در پایان با تأکید بر جایگاه مهم علوم انسانی اسلامی در فضای فکری و فرهنگی افغانستان، این همایش را از نظر تنوع مشارکت‌کنندگان (اهل سنت و تشیع، برادران و خواهران، طلاب و دانشجویان) یک همایش برجسته و کاملاً معیاری توصیف کرد.

..............................

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha