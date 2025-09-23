دبیر علمی همایش علوم انسانی اسلامی در افغانستان: ۹۸ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلاموالمسلمین «محمد محسنی آصف (حکمت)»، دبیر علمی همایش بینالمللی علوم انسانی اسلامی و معاون پژوهشی دانشگاه المصطفی افغانستان، که به صورت ویدئوکنفرانس در نشست خبری این همایش در قم حضور داشت، به تشریح جزئیات فعالیتهای دبیرخانه و برنامههای اجرایی این رویداد پرداخت.
وی در ابتدای سخنان خود، ضمن درود به روح علامه مصباح یزدی، برگزاری این همایش را یکی از ثمرات زحمات خالصانه آن استاد فقید و شاگردان ایشان در مؤسسه امام خمینی(ره) دانست که سالها توجه ویژهای به تربیت نیروهای انسانی برای افغانستان داشتند.
استقبال گسترده علیرغم محدودیتها و دریافت ۹۸ مقاله علمی
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی آصف با اشاره به اینکه فراخوان همایش از زمستان سال گذشته به صورت گسترده در داخل افغانستان و میان دانشپژوهان افغانستانی در ایران و سایر کشورها توزیع شد، اعلام کرد: «خوشبختانه این همایش مورد استقبال بسیار خوبی قرار گرفت و تاکنون ۹۸ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده است».
وی درباره فرآیند دقیق داوری مقالات توضیح داد: «مقالات ابتدا در دبیرخانه ارزیابی اولیه میشوند، سپس برای مشابهتیابی توسط نرمافزار سمیم نور بررسی شده و در نهایت برای دو ارزیاب ارسال میگردند. مقالاتی که معدل امتیاز بالای ۷۰ کسب کنند، پذیرفته میشوند». دبیر علمی همایش افزود: «تا این لحظه، حدود ۵۱ الی ۵۲ مقاله که امتیاز لازم را کسب کرده و از مشابهتیابی موفق بیرون آمدهاند، در سایت همایش بارگذاری شده و ۴۴ الی ۴۵ مقاله نیز ویراستاری و برای چاپ در سه جلد مجموعه مقالات آماده شده است».
مشارکت بیش از ۱۲۰ حوزه علمیه و چندین دانشگاه
معاون پژوهشی دانشگاه المصطفی افغانستان با برجسته خواندن سطح مشارکت در این همایش، گفت: «خوشبختانه در این همایش بیش از ۱۲۰ الی ۱۳۰ حوزه علمیه و چندین دانشگاه افغانستان شرکت کردهاند. به علاوه، تعدادی از فارغالتحصیلان مؤسسه که در کشورهای اروپایی و استرالیا حضور دارند نیز مشارکت داشتهاند».
وی همچنین از برنامهریزی برای انتشار یک ویژهنامه علاوه بر مجموعه مقالات سه جلدی خبر داد و تأکید کرد که همکاری علمی و دریافت مقالات تا روز دوازدهم دیماه، روز ملی علوم انسانی اسلامی، ادامه خواهد داشت.
اذعان به شرایط سخت و کنترل شدید طالبان
معاون پژوهشی دانشگاه المصطفی افغانستان در پاسخ به سؤالی درباره موانع احتمالی از سوی حکومت فعلی، به صراحت به فضای دشوار حاکم بر این کشور اذعان کرد و گفت: «هرچند شرایط سخت است، نظارت دقیق است، شاید کنترل شدید باشد، اما سیاستگذاری جامعة المصطفی و درایت و مدیریت ریاست محترم به گونهای بوده که الحمدلله ما تاکنون کدام مزاحمتی نداشتیم».
وی تأکید کرد که علیرغم این فضا، با اتخاذ «سیاست تقریبی و اخوتی»، جامعة المصطفی توانسته است فعالیتهای علمی خود را بدون مزاحمت پیش ببرد و حتی همکاری علمای اهل سنت و دانشگاههای شناختهشده آنها را نیز جلب کند. ایشان افزود: «علوم انسانی اسلامی یک دغدغه و نیاز برای امت اسلامی است و شاید امارت اسلامی هم در این جهت کدام مشکلی نداشته باشد، بلکه مشوق ما هم باشد».
وی در پایان با تأکید بر جایگاه مهم علوم انسانی اسلامی در فضای فکری و فرهنگی افغانستان، این همایش را از نظر تنوع مشارکتکنندگان (اهل سنت و تشیع، برادران و خواهران، طلاب و دانشجویان) یک همایش برجسته و کاملاً معیاری توصیف کرد.
