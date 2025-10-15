برگزاری جلسات هفتگی اخلاق در مرکز امام علی(ع) سوئد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز امام علی(ع) در سوئد با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد هر سه‌شنبه ساعت ۱۹ با برگزاری کلاس‌های اخلاق میزبان شیعیان این کشور است.

در ویدیوی منتشرشده از این مرکز، حجت‌الاسلام سید حسینی با نام بردن تعدادی از رذائل اخلاقی، همچون غضب، نفاق، ریا، حب دنیا، گفت که در صورت ابتلا به چنین بیماری‌هایی باید دانش کسب کنیم و به آن عمل کنیم.

مرکز اسلامی امام علی (ع) در سوئد یکی از مهم‌ترین مراکز شیعی در اروپا به‌حساب می‌آید که با هدف ترویج آموزه‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی در پایتخت کشور سوئد فعالیت ‌می‌کند.

