۲ زخمی در تیراندازی نزدیک مسجدی در سوئد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پلیس سوئد امروز (جمعه) اعلام کرد که در پی وقوع تیراندازی در نزدیکی مسجدی در شهر اوربرو، دو نفر زخمی شدند. مقامات احتمال میدهند که این حادثه با شبکههای مجرمانه مرتبط باشد.
یک سخنگوی پلیس سوئد به خبرگزاری رویترز گفت که مجروحان به بیمارستان منتقل شدهاند، اما از ارائه جزئیات درباره شدت جراحات آنها خودداری کرد.
پلیس سوئد این حادثه را به عنوان اقدام به قتل تحت بررسی قرار داده و در حال جستوجوی یک مظنون است، هرچند تاکنون کسی بازداشت نشده است.
سوئد بیش از یک دهه است که با موجی از خشونتهای مرتبط با باندهای تبهکاری مواجه است و تیراندازی اخیرا به گفته محققان نیز ممکن است در همین چارچوب قرار گیرد.
پلیس سوئد در بیانیهای بدون ذکر جزئیات بیشتر اعلام کرد: بر اساس وضعیت کنونی و شرایط مربوط به تیراندازی در اوربرو، احتمال میرود که این حادثه با شبکههای مجرمانه مرتبط باشد.
شهر اوربرو که حدود ۲۰۰ کیلومتر در غرب استکهلم قرار دارد، در فوریه گذشته شاهد مرگ ۱۰ دانشآموز و معلم در جریان تیراندازی مرگباری بود که مرگبارترین حمله مسلحانه تاریخ سوئد از نظر تعداد قربانیان محسوب میشود. عامل آن حمله، یک دانشآموز سابق بود که در پایان نیز خودکشی کرد. محققان در آن پرونده، هیچ انگیزه روشنی برای اقدام فرد مهاجم پیدا نکردند و اعلام کردند که وی ارتباطی با باندهای تبهکاری نداشته است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما