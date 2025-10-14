به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جنگ غزه علاوه بر تحمیل هزینههای عظیم اقتصادی بر رژیم صهیونیستی، منابع مالی آمریکا را نیز به شدت تحت فشار قرار داده است.
طبق منابع آمریکایی، تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه طی دو سال گذشته بیش از ۳۰ میلیارد دلار برای نزدیکترین متحد رژیم، یعنی آمریکا هزینه داشته است.
با اعلام آتشبس بین حماس و رژیم صهیونیستی تحت توافق ترامپ، توجه به حمایتهای مالی واشنگتن از تلآویو اهمیت مییابد.
گزارشی که توسط موسسه واتسون دانشگاه براون منتشر شده، نشان میدهد بین اکتبر ۲۰۲۳ تا سپتامبر ۲۰۲۵، آمریکا ۱۲.۷ میلیارد دلار کمک نظامی مستقیم به رژیم صهیونیستی ارائه کرده و بهطور همزمان ۹.۶۵ تا ۱۲.۰۷ میلیارد دلار برای عملیات در یمن، ایران و دیگر مناطق برای حمایت از رژیم هزینه کرده است.
مجموع هزینههای مستقیم و غیرمستقیم آمریکا در این مدت بین ۳۱.۳۵ تا ۳۳.۷۷ میلیارد دلار برآورد شده است.
ویلیام هارتانگ، یکی از نویسندگان گزارش، اعلام کرد که کمک سالانه آمریکا طبق توافق ۱۰ ساله اوباما ۳.۸ میلیارد دلار بود، اما در اولین سال جنگ غزه به ۱۷.۹ میلیارد دلار رسید.
نظرسنجی نیویورکتایمز نشان میدهد حمایت آمریکاییها از جنگ رژیم صهیونیستی در دو سال گذشته کاهش یافته و بیش از نیمی از مردم آمریکا مخالف افزایش کمکهای اقتصادی و نظامی این کشور به رژیم هستند.
هارتانگ معتقد است این کمکها نه تنها به منافع آمریکا خدمت نکرده، بلکه فاجعه انسانی در غزه ایجاد کرده و خصومت علیه آمریکا را در منطقه و فراتر از آن افزایش میدهد.
هزینههای عملیات در یمن و ایران نیز با از دست رفتن جنگندهها و استفاده گسترده از موشکها و تجهیزات گرانقیمت، ذخایر نظامی پنتاگون را کاهش داده است. حتی پس از پایان جنگ غزه، تعهدات آمریکا در منطقه و بازسازی توان نظامی رژیم صهیونیستی موجب ادامه افزایش هزینهها برای مالیاتدهندگان آمریکایی خواهد شد.
**************
پایان پیام/ 345