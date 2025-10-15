آمریکا ویزای چند نفر را به دلیل ابراز شادی از مرگ چارلی کرک لغو کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد که ویزای دست‌کم شش نفر را به دلیل «جشن گرفتن» مرگ چارلی کرک، فعال محافظه‌کار و حامی دونالد ترامپ، لغو کرده است.

چارلی کرک در ماه سپتامبر هنگام سخنرانی در دانشگاهی در ایالت یوتا با شلیک گلوله کشته شد.

در روز تولد کرک، وزارت خارجه آمریکا در پلتفرم «ایکس» (توییتر سابق) نمونه‌هایی از افرادی را منتشر کرد که به دلیل اظهارنظرهایشان درباره مرگ این فعال سیاسی، ویزای آن‌ها لغو شده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که همچنان در حال شناسایی دارندگان ویزاهایی است که از ترور فجیع چارلی کرک ابراز شادی کرده‌اند.

اقدام وزارت خارجه در لغو یا رد ویزای افراد به دلیل اظهار نظر درباره کرک، پرسش‌هایی را درباره مغایرت با متمم اول قانون اساسی آمریکا (آزادی بیان) برانگیخته است.

مؤسسه حقوق فردی و آزادی بیان، که در حال پیگیری قضایی علیه دولت ترامپ به دلیل سیاست‌های لغو ویزای دانشجویان مخالف جنگ غزه است، اعلام کرد که «نباید افراد به‌خاطر نظراتشان مجازات شوند».

