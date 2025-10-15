جلد سوم از ترجمه فارسی کتاب "فقه میسّر" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بخش سوم از ترجمه فارسی کتاب "المیسّر فی فقه الإمامیة" که پیش‌تر تحت‌عنوان "فقه میسّر" در دو جلد منتشر شده بود، در دسترس علاقمندان به مباحث فقهی قرار گرفت.

این مجلد تازه، شامل مباحث "احوال شخصیه و احکام قضا" می‌باشد که به‌گفته حجت‌الاسلام والمسلمین «عبدالحسین عبیاوی» محقق علوم دینی و مترجم فقه میسّر، موضوعاتی از قبیل ازدواج، حقوق همسر، محارم، احکام سرپرستی، طلاق، وصیت، ارث و... را در بر می‌گیرد و در ضمن این موارد، به بخشی از مسائل مستحدثه ـ مانند رحم اجاره‎ای ـ نیز پرداخته شده است.

گفتنی است حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ «اکرم الکعبی» مؤلف کتاب، از فرماندهان شاخص مقاومت اسلامی در عراق به‌شمار می‌رود که دانش‌آموخته علوم حوزوی در نجف و قم بوده و سطوح عالی را در محضر اساتید مبرز گذرانده است.

وی در پژوهش فقهی خود بر مسائلی متمرکز شده که ۹ مرجع دینی (شامل حضرات آیات: خمینی، خوئی، خامنه‌ای، صدر، سیستانی، هاشمی‌شاهرودی، حائری، صافی گلپایگانی و مکارم شیرازی) در آن‌ها به احتیاط فتوا داده‌اند و به اقتضا در بعضی از موضوعات، راهی موافق احتیاط برای خوانندگان محترم ارائه نموده است.

خاطرنشان می‌شود که ترجمه فارسی مجموعه سه‌جلدی فقه میسّر با همت انتشارات "بوستان کتاب" در قطع وزیری با جلد گالینگور به زیور طبع آراسته شده است.

