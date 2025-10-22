گزارش ابنا | انتشار کتاب «درسنامه غنا و موسیقی» در لبنان؛ تبیین فقهی نوین درباره هنر و موسیقی + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا از بیروت - تحت اشراف نماینده شرعی عام امام خامنهای در لبنان، حجتالاسلام والمسلمین شیخ نعیم قاسم، حوزههای علمیه لبنان و دفتر حفظ و نشر آثار امام خامنهای، از کتاب جدیدی با عنوان «غِنا و موسیقی» رونمایی شد. این اثر شامل پژوهشهای فقهی و فکری حضرت آیتالله العظمی سیدعلی حسینی خامنهای درباره موضوع غنا و موسیقی است.
این مراسم در مجتمع امام خمینی(ره) در نزدیکی فرودگاه بینالمللی بیروت برگزار شد و شماری از علما، پژوهشگران، طلاب علوم دینی و شخصیتهای فرهنگی و فکری از لبنان و سوریه در آن حضور داشتند.
از جمله شرکتکنندگان میتوان به مسئول دفتر نمایندگی مجمع جهانی اهلبیت(ع) در لبنان، حجتالاسلام شیخ محسن النخعی، و مسئول امور پیروان مذهب اهلبیت(ع) در سوریه، علامه سیدعبدالله نظام، اشاره کرد.
رونمایی در فضایی علمی و فکری
به گزارش ابنا از بیروت، یکی از علما با بیان اهمیت این اثر گفت:«خدا را شکر که امروز توفیق یافتیم در این محفل مبارک شرکت کنیم. مباحث فقهی خارج از درس حضرت امام خامنهای که در این کتاب ارائه شده، نمایانگر دیدگاههای عمیق ایشان درباره غنا و موسیقی از منظر فقهی و فکری است. این نگاه بر تعادلی استوار است میان ارزشهای دینی و ذوق والای انسانی.»
وی افزود: «این نشست مبارک برای رونمایی از کتاب غنا و موسیقی، در واقع نشانهای است از پویایی فقه معاصر. ما در پژوهشهای فقهی خود به بررسی مسائلی نوپدید نیاز داریم؛ مسائلی که ذهن مردم را درگیر کرده و در زندگی روزمره حضور دارند.»
بررسی جایگاه هنر در تمدن اسلامی
در جریان این رویداد، گفتوگوهایی پیرامون رابطه دین و هنر و نقش موسیقی هدفمند در ارتقای آگاهی و ارزشهای اخلاقی صورت گرفت.
شرکتکنندگان تأکید کردند که مباحث زیباییشناسی و هنری از محورهای اساسی تمدنها به شمار میآیند و جهان اسلام باید با تکیه بر مبانی اصیل تمدن اسلامی، جایگزینی فرهنگی در برابر تمدن مادی غرب ارائه دهد.
همچنین بر ضرورت توجه ویژه حوزههای علمیه و مراکز فقهی به پژوهشهای علمی و تمدنی از این دست تأکید شد؛ پژوهشهایی که در شکلگیری تمدن نوین اسلامی نقش مؤثری ایفا میکنند.
نگاهی به کتاب «درسنامه غنا و موسیقی»
کتاب «درسنامه غنا و موسیقی» حاصل ۷۶ جلسه درس خارج فقه مکاسب محرمه است که از سوی حضرت آیتالله خامنهای در سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ در قم تدریس شده است.
در این مجموعه، مباحث «غنا، موسیقی و رقص» به شکلی دقیق و مستند بررسی شده است؛ در حالی که این موضوع در سایر دروس حوزه معمولاً در چند جلسه محدود جمعبندی میشود.
رهبر انقلاب در این درسنامه، احادیث مرتبط با غنا و موسیقی را در پنج دسته تقسیم کرده و ذیل هر بخش، حدود ۱۰۰ روایت را از منظر سند و دلالت تحلیل کردهاند.
همچنین، ۴۸ پرسش جدید فقهی درباره موضوعات مرتبط گردآوری شده که پاسخهای تفصیلی و تحلیلی بر اساس مبانی فقهی معظمله به آنها ارائه شده است.
معیار فقهی نهایی در تشخیص غنای حرام
در بخش پایانی این اثر، حضرت آیتالله خامنهای معیار نهایی برای تشخیص غنای حرام را در عنوان «لهویِ مضلٍّ عن سبیلالله» معرفی کرده و آثار و نتایج این معیار را در ابعاد مختلف فقهی و اخلاقی تبیین کردهاند.
به گفته کارشناسان، این کتاب از جامعترین آثار فقهی معاصر در حوزه موسیقی و هنر بهشمار میرود و میتواند مبنایی نوین برای پژوهشهای آینده در فقه هنر اسلامی باشد.
بیانات شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزبالله لبنان
در این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، طی سخنانی گفت:«هنر هدفمند، رسالتی والا و انسانی است که ارزشهای اخلاقی را تقویت میکند. اندیشه امام خامنهای میان اصالت دینی و گشودگی انسانی پیوند برقرار میکند و این پیوند، ضامن بالندگی تمدن اسلامی است.»
اثر جدید «غنا و موسیقی» گامی ارزشمند در مسیر بازتعریف فقه هنر در دنیای معاصر بهشمار میرود؛ اثری که با اتکا بر میراث عمیق فقه شیعه و نگاه تمدنی رهبر انقلاب، میتواند الهامبخش پژوهشگران و هنرمندان متعهد در جهان اسلام باشد.
