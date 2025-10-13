پادکست طرز | فرزندی

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: هر چند مردمان را غمخوارم، بیشتر اما همّ نفس خود دارم. اندوه‌ام رأی مرا بازگردانید و از پیروی خواهش نفس‌ام بازم داشت و حقیقت کار برای‌ام آشکار نمود و مرا به کاری راست واداشت که بازیچه‌ای در آن نبود و با حقیقتی روبرو ساخت که دروغی آن را نیالود و تو را دیدم که پاره‌ی تن‌ام هستی، بلکه دریافتم مرا همه‌ی جان و تنی...