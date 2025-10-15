نفت و بازسازی محور دیدار پوتین و جولانی در مسکو

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ الکساندر نواک معاون نخستوزیر روسیه، اعلام کرد روسیه و سوریه توافق کردهاند بهزودی نشستی از کمیته دولتی مشترک برای توسعه همکاریهای تجاری و اقتصادی میان دو کشور برگزار کنند.
نواک پس از گفتوگوهای روسی–سوری گفت: ما توافق کردیم که بهزودی نشست کمیته دولتی بینالمللی مربوط به توسعه همکاری تجاری و اقتصادی برگزار شود. سوریه به بازسازی زیرساختهای خود نیاز دارد و روسیه قادر به ارائه کمک در این زمینه است.
وی افزود: بهطور کلی درک مشترکی داریم که سوریه اکنون به بازسازی نیاز دارد. بسیاری از زیرساختهای این کشور از جمله زیرساختهای انرژی، راهآهن و حملونقل تخریب شده است. شرکتهای ما علاقهمند به توسعه زیرساختهای حملونقل و بازسازی بخش انرژی هستند؛ بخشی که در دوران اتحاد جماهیر شوروی پایهگذاری شده بود.
تمرکز روسیه بر بخش نفت سوریه
نواک تصریح کرد: شرکتهای روسی مدتهاست در میدانهای نفتی سوریه فعالیت میکنند. برخی از این میدانها نیاز به توسعه دارند، برخی دیگر متوقف شدهاند و میدانهای جدیدی هم وجود دارد. ما آماده مشارکت در همه این پروژهها هستیم.
او افزود: شرکتهای ما علاقهمند به استفاده از تجهیزات روسی در داخل خاک سوریه هستند و این موضوع در دیدار میان دو رئیسجمهور بهطور مفصل مورد بحث قرار گرفت.
در زمینه کمکهای انساندوستانه نیز، معاون نخستوزیر روسیه تأکید کرد که این مسأله در جریان مذاکرات مورد بررسی قرار گرفته است. به گفته او، طرف سوری به واردات گندم، مواد غذایی و دارو علاقهمند است و کار بر روی این موضوعات آغاز خواهد شد.
دیدار سران روسیه و سوریه
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه در کاخ کرملین گفتوگویی بیش از دو ساعت و نیم با احمد الشرع ملقب به ابومحمد جولانی رئیس دولت موقت سوریه، انجام داد.
الشرع در این دیدار تأکید کرد: سوریه جدید در حال بازسازی و برقراری مجدد روابط استراتژیک و سیاسی با تمامی کشورها، بهویژه روسیه است. سوریه تمام توافقنامههای پیشین امضا شده با روسیه را محترم میشمارد و در تلاش است تا ماهیت این روابط را بازتعریف کند.
وی افزود: ما به همه توافقهای گذشته با روسیه احترام میگذاریم و میخواهیم روابط را بر اساس استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و ثبات امنیتی سوریه که به ثبات منطقهای و جهانی پیوند خورده است، بازتعریف کنیم.
از سوی دیگر، پوتین تأکید کرد که میان روسیه و سوریه، رابطهای ویژه در طول دههها برقرار بوده و این روابط همواره بر اساس منافع ملت سوریه شکل گرفته است. او همچنین بر آمادگی مسکو برای انجام رایزنیهای منظم با دمشق از طریق وزارت امور خارجه تأکید کرد.
