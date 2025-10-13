جولانی: سوریه تهدیدی برای اسرائیل نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «احمد الشرع» ملقب به «ابومحمد جولانی» رئیس دولت موقت سوریه، اعلام کرد که حمله اسرائیل به کاخ ریاست جمهوری در ماه ژوئیه گذشته، تلاشی برای ارسال پیام سیاسی نبود بلکه اعلان جنگ بود، اما به گفته او سوریه تمایلی به ورود به جنگ ندارد.

او توضیح داد: از زمان ورود ما به دمشق، سوریه هیچ اقدامی برای تحریک اسرائیل انجام نداده و نمی‌خواهد تهدیدی برای آن یا هیچ کشور دیگری باشد.

الشرع در گفت‌وگویی با CBS News بر ضرورت عقب‌نشینی اسرائیل از تمام مناطقی که پس از هشتم دسامبر، تاریخ سقوط حکومت بشار اسد، اشغال کرده است تأکید کرد.

او افزود که عملیات گروه هیئت تحریر الشام پیش از هشتم دسامبر، صرفاً با هدف سرنگونی حکومت بشار الاسد انجام می‌شد و هیچ عملیات نظامی خارج از خاک سوریه صورت نگرفت و هدفی جز حکومت سابق نداشت. وی همچنین به اختلافات میان این گروه با داعش و القاعدة اشاره کرد که منجر به قطع روابط با آن‌ها شده است.

الشرع در خصوص برگزاری انتخابات سراسری، گفت: انتخابات زمانی برگزار خواهد شد که زیرساخت‌ها بازسازی شده و مردم کارت‌های هویت و مدارک رسمی خود را دریافت کرده باشند.

او تأکید کرد که می‌خواهد سوریه کشوری باشد که همه بتوانند در آن رأی بدهند و این کشور برای همکاری‌های بین‌المللی‌ای که به حاکمیت ملی احترام بگذارند، گشوده خواهد بود.

وی بازسازی ویرانی‌های جنگ را از اولویت‌های اصلی دولت موقت سوریه دانست و اعلام کرد هزینه این بازسازی بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، امری که به حمایت گسترده جامعه بین‌المللی نیاز دارد.

او همچنین تأکید کرد که تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه سوریه روند بازسازی را به‌شدت مختل کرده است و هر کسی که مانع لغو این تحریم‌ها شود، در جنایاتی که رخ داده شریک است.

الشرع در مورد حوادث منطقه ساحل سوریه و سویداء اظهار کرد که این مسئله‌ای داخلی است و باید از راه‌های قانونی حل شود. دولت متعهد است تمام کسانی را که از هر طرفی مرتکب جنایت علیه غیرنظامیان شده‌اند، محاکمه کند.

او در پایان گفت: سوریه شایسته آن است که در صلح و امنیت زندگی کند و این به نفع کل منطقه و جهان خواهد بود.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸