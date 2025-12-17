به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پایگاه خبری «نووستی» روسیه فهرست اقلام و موادی را که ورود آنها به برنامه «ارتباط مستقیم با ولادیمیر پوتین» در مسکو در روز جمعه آینده ممنوع خواهد بود، منتشر کرد.
بر اساس این فهرست، ورود دستگاههای الکترونیکی برای گرمکردن مایعات، از جمله سیگارهای الکترونیکی، شارژرهای قابل حمل و باتریهای قابل تعویض ممنوع است. همچنین ورود مواد خطرناک مانند مواد منفجره و قابل اشتعال، بههمراه پلاکاردها، پرچمها، میلههای پرچم، ظروف شیشهای، فلزی و پلاستیکی (از جمله ظروف غذا)، بطریها و قوطیهای فلزی به داخل سالن مجاز نخواهد بود.
به علاوه، ورود مواد غذایی و نوشیدنیها به برنامه ممنوع است و هیچ نوع مایعی از جمله عطر و محصولات بهداشتی مایع اجازه ورود ندارد.
در این فهرست همچنین ورود نشانگرهای لیزری، چراغقوههای دستی، پهپادها با هر وزن و نوع (زمینی، هوایی، دریایی یا زیرآبی)، دوچرخهها، موتورسیکلتهای برقی، اسکوترهای خودمتعادل و سایر وسایل حملونقل شخصی ممنوع اعلام شده است. ورود حیوانات خانگی، بادبادکها و بالنها در هر اندازه نیز به این برنامه ممنوع خواهد بود.
رسانههای روسی گزارش دادند که تعداد پیامها و پرسشهایی که برنامه «ارتباط مستقیم با ولادیمیر پوتین» دریافت کرده، تا روز دوشنبه گذشته (دوشنبه 24 آذر 1404) به بیش از 1.3 میلیون مورد رسیده است؛ یعنی چهار روز پیش از زمان پخش برنامه.
گفتنی است برنامه «ارتباط مستقیم با ولادیمیر پوتین» یکی از مهمترین رویدادهای رسانهای سالانه در روسیه است که طی آن رئیسجمهور روسیه بهطور زنده و مستقیم به پرسشهای مردم پاسخ میدهد. این برنامه معمولاً در پایان سال برگزار میشود و شهروندان روسی میتوانند از طریق تلفن، پیامک، اینترنت و حتی اپلیکیشنهای ویژه، پرسشها و مشکلات خود را مطرح کنند. موضوعات مطرحشده در این برنامه طیف گستردهای از مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بینالمللی را شامل میشود و فرصتی برای نمایش ارتباط مستقیم میان مردم و رئیسجمهور به شمار میرود.
این برنامه از سال 2001 تاکنون بهطور منظم برگزار شده و بهعنوان ابزاری برای تقویت جایگاه سیاسی پوتین و نشان دادن تسلط او بر مسائل کشور شناخته میشود. حجم بالای پرسشها ـ که معمولاً به میلیونها مورد میرسد ـ نشاندهنده توجه گسترده مردم به این رویداد است. علاوه بر پاسخ به پرسشها، پوتین در این برنامه به ارائه گزارش عملکرد دولت و ترسیم چشمانداز آینده نیز میپردازد. «ارتباط مستقیم» نهتنها یک برنامه تلویزیونی، بلکه یک رویداد سیاسی و اجتماعی بزرگ در روسیه محسوب میشود که بازتاب گستردهای در رسانههای داخلی و خارجی دارد.
در برنامه «ارتباط مستقیم با ولادیمیر پوتین» علاوه بر پرسشهای ارسالشده توسط مردم، خبرنگاران نیز حضور دارند و مستقیماً سؤال میپرسند. تعداد شرکتکنندگان حضوری محدود است، اما پرسشهای مردمی بهصورت گسترده از طریق تلفن، پیامک، اینترنت و اپلیکیشنهای ویژه دریافت میشود.
...................................
پایان پیام/ 167
نظر شما