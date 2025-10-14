به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع خبری اعلام کردند که احمد الشرع ملقب به «ابومحمد جولانی»، رئیس دولت موقت سوریه، فردا (چهارشنبه) برای دیدار با مسئولان روسیه به مسکو سفر می‌کند.

به گزارش شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه، این سفر در حالی انجام می‌شود که با وجود به تعویق افتادن نخستین اجلاس سران روسیه و کشورهای عربی، برنامه سفر جولانی به مسکو همچنان پابرجا مانده است.

نخستین اجلاس سران روسیه و کشورهای عربی قرار بود روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ در مسکو برگزار شود، اما به دلیل تحولات اخیر و توافق آتش‌بس در نوار غزه، زمان برگزاری آن به تاریخ دیگری موکول شد.

تا لحظه تنظیم این خبر، رسانه‌های رسمی سوریه هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی رسمی درباره سفر جولانی به مسکو انجام نداده‌اند.

