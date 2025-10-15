تقدیر شورای فرهنگی خیابان طالقانی تهران از خدمات فراجا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت هفته نیروی انتظامی، حجت‌الاسلام احمد قادری دبیر شورای فرهنگی خیابان آیت الله طالقانی _ تهران به همراه تعدادی از اعضای این شورا، با حضور در کلانتری ۱۰۷ فلسطین، ضمن دیدار و گفتگو با رئیس و کادر این مرکز، با اهداء شاخه گل، از خدمات ارزشمند نیروی انتظامی، تقدیر کردند.

در این دیدار که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله رجبی (مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه امیر کبیر)، حجت‌الاسلام والمسلمین فرهاد فرقانی؛ اسناوندی (فرمانده بسیج شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران)، سیاهوشی (مدیر هتل هویزه) و تعدادی از اعضای این شورا برگزار شد، حامد مهدی‌زاده رئیس کلانتری ۱۰۷ فلسطین که خود ریاست دوره‌ای شورای فرهنگی خیابان آیت الله طالقانی را بر عهده دارد، با ابراز قدردانی از حضور اعضای شورا، این اقدام ارزشمند را دلگرمی برای همکارانش در فراجا دانست و بر اهتمام فراجا در اجرای وظایف محوّله در حوزه‌ی امنیت اخلاقی و اجتماعی، تأکید کرد.

در پایان، حجت‌الاسلام قادری دبیر شورای فرهنگی خیابان آیت الله طالقانی به نمایندگی از سایر اعضای، تابلوی زیبایی از تصویر رهبر معظم انقلاب اسلامی، به همراه تصاویر سرداران شهید جنگ ۲۲ روزه و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که مزیّن به آیه شریفه إِنَّ مَعِیَ رَبّی سَیَهدینِ بود را به مهدی‌زاده رئیس کلانتری ۱۰۷ فلسطین، اهدا کرد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸