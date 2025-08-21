به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه ۲۸ صفر، سالروز شهادت رسول خدا، پیامبر اعظم صلیاللهعلیهوآله و سبط اکبر ایشان، کریم اهلبیت، امام حسن مجتبی علیهالسلام، اهالی خیابان آیتالله طالقانی در حرکتی منسجم، به سوگواری و عزاداری پرداختند.
عزاداران که متشکل از کارمندان دستگاههای دولتی، کسبه، اصناف و عموم مردان و زنان تهرانی بودند، ضمن پیادهروی از مسیر لانه جاسوسی تا میدان فلسطین و مسجد جامع امام جعفر صادق علیهالسلام، با نوحهخوانی و سینهزنی، عشق و ارادت خویش را به اهلبیت علیهمالسلام نشان دادند.
حضور نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی و تعدادی از مسئولان دولتی از ارگانهای مختلف، برپاییِ مواکب مختلف پذیرایی در مسیر دسته عزاداری و نیز فضاسازی انجام شده در مقابل ساختمانها، حال و هوای خاصی به این مراسم داده بود.
گفتنی است دسته عزاداری، یکی از فعالیتهایِ شورای فرهنگی خیابان آیت الله طالقانی _ تهران است که از حدود ۳ سال پیش، در مناسبتهای مختلف سال، برگزار میگردد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما