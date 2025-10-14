به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ «مهدی پارسا» رئیس سازمان بسیج رسانه استان گیلان روز سهشنبه، 22 مهر 1404 در نشست خبری از برگزاری دومین رویداد رسانهای «طنین» در راستای چهارمین جشنواره ملی رسانهای بانوان «حریم رسالت» در گیلان خبر داد و گفت: استان گیلان بهعنوان قطب رسانهای بانوان کشور معرفی و دبیرخانه دائمی جشنواره حریم رسالت نیز به این استان اعطا شده است.
وی در تشریح جزئیات این برنامه اظهار کرد: سازمان بسیج رسانه گیلان بهعنوان پایهگذار جشنواره ملی «حریم رسالت»، از سال گذشته رویدادی ویژه با عنوان «طنین» را با محوریت بانوان خبرنگار طراحی و اجرا کرده است که امسال نیز دومین دوره آن در سطح ملی برگزار میشود.
پارسا افزود: سال گذشته نخستین دوره این رویداد با استقبال گسترده بانوان خبرنگار در گیلان برگزار شد و بسیاری از استانهای کشور نیز با الگوبرداری از آن، این رویداد رسانهای را در سطح استانی برگزار کردند.
رئیس سازمان بسیج رسانه گیلان با اشاره به محورهای محتوایی دومین دوره رویداد «طنین» گفت: در این دوره موضوعاتی چون روایت زندگی بانوان موفق ایرانی، واقعیت زندگی زن در کشورهای غربی، روایت پیشرفت زنان در انقلاب اسلامی، نقش زن در تحکیم بنیان خانواده، چالش جمعیت و سبک زندگی موفق ایرانی مورد توجه قرار گرفته است.
وی با تأکید بر نقش بانوان در مقابله با جنگ روایتها و هجمههای رسانهای دشمن تصریح کرد: دشمنان در سالهای اخیر تلاش کردهاند با تولید محتواهای مغرضانه، تصویری وارونه از زنان ایرانی ارائه دهند؛ از اینرو بانوان خبرنگار وظیفهای خطیر در بازنمایی واقعیت جامعه ایران و مقابله با این جریان دارند.
پارسا با اشاره به تأثیر بانوان در کاهش آسیبهای اجتماعی افزود: با توجه به جایگاه مادر و زن در خانواده، از بانوان خبرنگار انتظار میرود با تولید محتوای فاخر و جریانسازی فرهنگی مؤثر، نقش خود را در تحکیم بنیان خانواده و کاهش آسیبهای اجتماعی ایفا کنند.
رئیس سازمان بسیج رسانه گیلان با اشاره به جایگاه بانوان در حوزه رسانه گفت: حدود ۶۰ درصد جامعه رسانهای کشور را بانوان تشکیل میدهند و در گیلان نیز بیش از ۵۴ تا ۵۵ درصد فعالان رسانهای از میان زنان هستند که این موضوع بیانگر نقش مؤثر بانوان در عرصه رسانه است.
وی هدف از برگزاری جشنواره ملی رسانهای بانوان «حریم رسالت» را نمایش توانمندی زنان در تراز انقلاب اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: این جشنواره با هدف معرفی موفقیتها و ظرفیتهای بانوان ایرانی در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و رسانهای برگزار میشود و خوشبختانه در سالهای اخیر، بانوان فعال رسانهای از استانهای مختلف کشور و حتی جبهه مقاومت در آن مشارکت گستردهای داشتهاند.
پارسا در پایان از معرفی نوشین کریمی بهعنوان دبیر برگزاری دومین رویداد رسانهای طنین خبر داد و افزود: این رویداد در قالبهای گوناگون ازجمله کلیپ و گزارش ویدیویی، موشنگرافی، اینفوگرافی، پادکست، مستند، عکس، گزارش تحقیقی و تحلیلی، یادداشت، گزارش خبری، مصاحبه و تیتر برگزار خواهد شد.
