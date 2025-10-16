به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مشاور مذهبی روابط عمومی خلیفه‌گری ارامنه تهران در اختتامیه همایش بین المللی مطالعات تطبیقی اخلاق در اسلام و مسیحیت، اظهار داشت: تعالیم اخلاقی مسیحیت را می‌توان در حضرت مسیح یافت. او جفایی که به مؤمنان متحمل می‌شود را جفا بر خود می‌دانست.

کشیش «گریگوریس نرسیسیانس» گفت: مؤمنان باید اعضای بدن خود را به ابزاری برای انجام فرامین خدا تبدیل کنند که این همان عبادت است. فعالیت نیکوی فکری و بدنی انسان هدیه‌ای برای خداوند است و همه کارهای ما باید خالی از هر گونه ناخالصی باشد. در دیدگاه مسیحیت، زندگی ظاهری یک مسیحی و رفتار او باید همراه با محبت باشد. چون کسی که خود را به خداوند تقدیم می‌کند محبت دارد.

مشاور مذهبی روابط عمومی خلیفه گری ارامنه تهران درباره اصول اخلاق مسیحیت گفت: اخلاق مسیحیت بر اصولی همچون محبت و عدالت تاکید دارد و پیام‌های حضرت مسیح توسط میلیون‌ها نفر از پیروان او به کار گرفته می‌شود. در دنیای امروز که بسیاری از بحران‌ها وجود دارد، اخلاق مسیحی می‌تواند در رفع بحران‌ها نقش ایفا کند. ارزش‌های اخلاق مسیح در هر جمعی از خانواده تا دانشگاه یکسان است و بسیاری از آیات انجیل تعالیم عملی دارد. از سوی دیگر، در موعظه کوه حضرت مسیح، ده فرمان خداوند به حضرت موسی احیا شده است.

وی با بیان اینکه نیروی خلاق و بنیادین در اخلاق مسیحی محبت است، اضافه کرد: حضرت مسیح در تعلیم خود بر محبت تاکید کرد؛ محبت نه فقط به دوستان بلکه بر دشمنان هم. در دنیای امروز که با بحران‌های مختلف روبرو هستیم، این تعالیم می‎تواند به ما کمک کند و باید به سرمنشأ محبت برگردیم.

کشیش نرسیسیانس درباره اهمیت همبستگی ادیان یادآور شد: در مسیر امنیت و صلح پایدار، همبستگی بین مسلمانان و ارامنه مهم است و محبت دو طرفه باید وجود داشته باشد. ادیان، مشترکات فراوانی دارند. لذا اگر افرادی که دارای نقاط مشترک بسیاری با هم هستند، در کنار هم باشند آینده‌ای روشن همراه با صلح رقم خواهند زد.

وی درباره رشادت‌های ارامنه برای ایران اسلامی گفت: در طول جنگ تحمیلی نقش ارامنه در پشتیانی از رزمندگان را شاهد بودیم؛ ارامنه شهدای زیادی تقدیم کردند که مصداق محبت و وطن‌پرستی آنها بود.

مشاور مذهبی روابط عمومی خلیفه گری ارامنه تهران در پایان تأکید کرد: محبت به عنوان اصل کلیدی، در کنار احترام متقابل باید باشد. محبت نه تنها در ایام بحرانی بلکه در زندگی روزمره موجب ایجاد جامعه‌ای صلح‌آمیز می‌شود.

