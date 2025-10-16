به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس قطب تعمیق ایمان و باورهای دینی، در اختتامیه همایش بین المللی مطالعات تطبیقی اخلاق در اسلام و مسیحیت، اظهار داشت: در جهان امروز با بحران اخلاق در فراروی انسان روبرو هستیم. این بحران اخلاقی همراه با قدرت تکنولوژیک و نظامی بیم و هراسی را مقابل آینده بشریت قرار داده است.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر «محمدتقی سبحانی» افزود: بحران اخلاق، بزرگترین بحران پیش رو است؛ ظهور مکاتب بشری که به بنیاد اخلاق صدمه زده است. همچنین نگاه حقوقمحور غرب به اخلاق انسانی ضربه زد. از سوی دیگر سرمایهدرای حاکم بر نظم جهانی، اخلاق را به رسمیت نمی شناسد و حضور رسانههای جدید و تلاش برای نابودی اخلاق را شاهدیم.
وی تأکید کرد: این عوامل ما را با بحران بزرگ یعنی بحران اخلاق روبهرو کرده است. این قدرتها آینده خود را از اخلاق تعریف میکند و نمیتوان اخلاق توسط کسانی که عامل بیاخلاقی هستند احیا شود.
رئیس قطب تعمیق ایمان و باورهای دینی با بیان اینکه مهمترین ظرفیت برای احیای اخلاق، در ادیان الهی است، ادامه داد: باید بزرگان ادیان به خصوص اسلام و مسیحیت، اخلاق را به زندگی فردی و اجتماعی منتقل کنند. چون اخلاقِ صرفاً موعظهگر به درد حل بحرانهای امروز نمیخورد. از این رو، باید نخبگان در صف مستحکم برای مطالبهی اخلاق اقدام کنند.
وی با تأکید بر همافزایی نخبگان گفت: اگر نخبگان جهان همافزایی کنند، هنوز فطرتهای بزرگ اخلاقی هستند که سیاستمداران را منفعل کنند. گفتمان دینی اخلاق باید گفتمانی مطالبهگر باشد و پیام این گونه همایشها این باشد که طرفداران اخلاق در دنیا با رویکرد تهاجمگرایانه در میدان دفاع از اخلاق حضور پیدا کنند.
