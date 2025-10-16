رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی: باید جایگاهی را برای اخلاق در سیاست قائل شویم

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در اختتامیه همایش بین المللی مطالعات تطبیقی اخلاق در اسلام و مسیحیت، اظهار داشت: اخلاق را باید در راستای چرخه حکمرانی جهانی، منطقهای و ملی تعریف کرد.
حجت الاسلام و المسلمین «دکتر نجف لکزایی» ادامه داد: باید جایگاهی را برای اخلاق در سیاست قائل شویم، باید زندگی اخلاقی را در گستره جهانی تسهیل کنیم و مرتب دستگاههای رصدی و نظارتی ایجاد کنیم تا از وضعیت اخلاق در جهان گزارشهای سالیانه ارائه کنند که وضعیت فضایل اخلاقی و رذایل اخلاقی چگونه است.
وی همچنین گفت: در همه ادیان به عدل، احسان و تعاون سفارش شده است؛ آنچه مسئله است عمل به این فضایل اخلاقی توسط کسانی است که قدرت و حکمرانی در دست آنهاست.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه مطالبه رفتارهای اخلاقی توسط مردم جهان رو به گسترش است، تصریح کرد: این مسئله را طی دو سال اخیر شاهد بودیم که مطالبه عدالت توسط اقشار مختلف جهان صورت می گیرد. از این رو، این بحث باید در سطوح تصمیمگیری و تنظیمگیری در جهان گسترش یابد تا شاهد توسعه عدالت در دنیا باشیم.
..............................
پایان پیام/ 167
نظر شما