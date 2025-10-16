به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون مرکز گفتوگوی ادیان دوحه، در اختتامیه همایش بین المللی مطالعات تطبیقی اخلاق در اسلام و مسیحیت، اظهار داشت: موضوع این همایش، گفتوگو و اهمیت آن است؛ گفتوگویی که در میدان صورت گیرد، و میراث اسلامی را واکاوی کنیم.
دکتر «یوسف محمود الصدیقی» افزود: میراث گذشته ما چیزهایی دارد که تمدن غربی با پیشرفتهایی که دارد، فاقد آن است. گفتوگوی بین ادیان مطلوب است. ما در مرکز دوحه تلاش میکنیم تا همه ادیان را جمع کنیم.
وی درباره اهمیت گفتوگو گفت: اگر همه ادیان با هم گفتوگو کنیم، مشترکات فراوانی پیدا میکنیم تا بتوانیم بر سیاست مداران و سیاستگذاران جهان تاثیرگذار باشیم. این را در تظاهرات اروپا شاهد بودیم که جوانان از ادیان مختلف در حمایت از غزه شعار دادند و بر روی دولتمردان خود تاثیر گذاشتند.
معاون مرکز گفتگوی ادیان دوحه درباره اختلاف افکار و سلایق عنوان کرد: اختلاف فکری یک امر طبیعی و سنت الهی است. ما باید از گفتوگوی با یکدیگر کار را شروع کنیم و به نقاط مشترک برسیم؛ این که تمام مردم را به یک ایدولوژی واحد برسانیم، خلاف فطرت است. از این رو، گفتوگوی بین ادیان، ابزاری برای رسیدن به صلح جهانی است، موجب گسترش زندگی مسالمتآمیز میشود، جهل نسبت به یکدیگر را از بین میبرد و جامعهی انسانی براساس احترام میسازد. همچنین گفتوگو از افراط، خشونت و تعصب جلوگیری میکند.
وی درباره فوائد گفتوگو گفت: از فواید گفتوگوی بین ادیان این است که ما یکدیگر را بهتر خواهیم شناخت و ما را از افراطگرایی دور میکند. گفتوگو موجب همکاری در قضایای انسانی مشترک مثل جنگ غزه میشود.
محمود الصدیقی درباره گفتوگو در دین اسلام یادآور شد: وقتی به میراث اسلامی خودمان برگردیم، آثار فراوانی میبینیم که روش گفتوگو را بیان کرده است. ما باید نقاط مشترک را پیدا کنیم، پس از آن گفتوگو را شروع کنیم و براساس احترام متقابل گفتوگو را ادامه دهیم.
وی درباره شیوههای گفتوگو اظهار داشت: یکی از روشهای گفتوگو این است که از فردگرایی دوری کنیم؛ کسی نمی تواند بگوید که فقط من حق هستم و قرآن کریم هم به این امر اشاره میکند. نرمخویی در قبال طرف مقابل، از شیوههای دیگر است. نیاید با تعصب وارد گفتوگو شویم.
معاون مرکز گفتوگوی ادیان دوحه در پایان تأکید کرد: در گفتوگو، باید احترام متقابل باشد، سخنان طرف مقابل را منصفانه بشنویم و اخلاص و نیت درست داشته باشیم. از شروط موفقیت گفتوگو، اعتراف به تنوع فکری است. چون گفتوگو یک ضرورت انسانی و اخلاقی در دنیایی است که افکار مختلف در آن وجود دارد.
