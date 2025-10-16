به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، در اختتامیه همایش بین المللی مطالعات تطبیقی اخلاق در اسلام و مسیحیت، اظهار داشت: یکی از باورهای مشترک ادیان الهی این است که دین، ماهیتی آن سویی و وحیانی دارد.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر «احمد واعظی» ادامه داد: قرآن کریم می‌گوید که دین از سوی خداوند واحد است. از سوی دیگر، توصیۀ قرآنی تمرکز بر مشترکات و رها کردن موجبات تفرقه است. اگر تکثر و تفرقه رخ داده است، راه‌حل آن برگشت به مشترکات است.

وی درباره چالش‌های دین واحد گفت: دین واحد الهی در طول تاریخ با دو چالش درونی و بیرونی مواجه بوده است. چالش بیرونی، مخالفت و منازعه از سوی ناباوران بود. اما چالش درونی به دلیل اختلاف تأویل‌ها است که به خاطر بدفهمی، کج‌فهمی و هوای نفس رخ می‌دهد.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم اضافه کرد: هیچ ظلمی بزرگ‌تر از انحراف در دین و به انحراف کشیدن انسان‌ها از راه الهی نیست. این حقیقت را در حدیث نبوی می‌بینم که با من قتال بر تنزیل کردند اما با علی(ع) بر تاویل قتال می‌کنند. بنابراین، تاریخ ادیان مملو از جنگ‌ها است که خاطر تفسیرها و تأویل‌های مختلف و تکثر درون دینی است.

وی با بیان اینکه خداوند متعال در برابر تکثر، به مشترکات دعوت کرده است، اضافه کرد: اگر قرار است گفت‌وگوی دینی شکل گیرد، گفت‌وگوی برهانی و موعظه‌ای و مبتنی بر جدال احسن باید باشد. خداوند اجازۀ جدل باطل را نمی‌دهد و می گوید که جدال باید به گونه‌ی احسن باشد.

دکتر واعظی در پایان گفت: رسول گرامی اسلام(ص) عقلانیت، محبت و رافت را مورد تاکید قرار دادند. چند صد آیه در قرآن درباره تفکر وجود دارد و تفکر پیامبر(ص)، مملو از مهرورزی به دیگران است. خدای عالم خطاب به پیامبر(ص) فرمود که تو رحمة للعالمین هستی؛ از نمونه‌های تاکید رسول اکرم(ص) بر خردورزی، این حدیث شریف است که به علی(ع) فرمودند: اگر دیدی مردم با کارهای نیک دنبال جذب تقرب الهی هستند، تو از خودت خردورزی و عقلانیت نظری و عملی بروز بده که از همه آن‌ها پیش خواهی گرفت.

