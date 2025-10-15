به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلاموالمسلمین دکتر «احمدحسین شریفی» رئیس دانشگاه قم، در نشست سهشنبههای علوم انسانی ـ اسلامی در موسسه امام خمینی(ره) اظهار کرد: جایگاه علوم انسانی ـ اسلامی در پیام رهبر معظم انقلاب، جایگاهی ویژه دارد و این بیانیه از نظر عمق و جامعیت، در تاریخ حوزههای علمیه بینظیر است.
عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با بیان اینکه «دلم برای مظلومیت این بیانیه میسوزد» زیرا هنوز، علیرغم گذشت قریب به شش ماه از صدور آن، بهطور شایسته مورد توجه و اقدام قرار نگرفته است، افزود: در مقایسه با بیانیههای سایر مراجع و بزرگان، نگاه رهبر انقلاب به حوزه علمیه در این پیام؛ نگاهی تحولی، عمیق، آیندهنگرانه و تمدنسازانه است. ایشان فقه را در افق تمدنی میبیند وفلسفه اسلامی را تا امتداد اجتماعی و شکلدهی به شاکله زندگی مردم دنبال میکند و به طور کلی افق تازهای را پیشروی حوزههای علمیه گشوده است.
حجتالاسلام شریفی با تأکید بر اینکه مخاطب اصلی این پیام، مدیران حوزههای علمیه هستند، تصریح کرد: رهبر انقلاب در این بیانیه، بر ضرورت اصلاح در سه عرصه «تعلیم»، «تربیت» و «مدیریت حوزه» تأکید کردهاند تا فاصله میان وضع موجود و وضع مطلوب جبران شود.
عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به پنج رکن اصلی پیام رهبر انقلاب برای پیشروی و سرآمدی حوزه، گفت: در این میان، تأکید ویژهای بر علوم انسانی ـ اسلامی و همچنین تاریخ معاصر و فقه شده است و حوزه باید در فقه پیشرو باشد؛ زیرا جامعه امروز بیش از هر زمان دیگر به عقلانیت فقهی و فهم عمیق شریعت نیاز دارد تا این مبانی برای نخبگان دانشگاهی و عموم مردم تبیین شود.
رئیس دانشگاه قم با بیان اینکه رهبر انقلاب بر «فقه روزآمد، عقلانی و اقناعکننده» تأکید کردهاند، اظهار کرد: این نوع فقه باید با سایر ابعاد معرفتی دین مانند فلسفه، کلام و تفسیر پیوند بخورد تا پاسخگوی نیازهای زمان باشد؛ ولی متأسفانه هنوز در برخی برنامههای آموزشی حوزه، چنین نگاه جامعی نهادینه نشده است.
وی در ادامه افزود: رهبر انقلاب در پیام خود به نظام اجتماعی کشور اشاره کرده و فرمودهاند که جز در اصل حکومت، سایر عرصههای نظام اجتماعی سامان نیافته است و این خلأ باید توسط حوزه علمیه جبران شود.
حجتالاسلام شریفی با بیان اینکه رهبر انقلاب بر «نوآوری تمدنی» تأکید دارند، گفت: ایشان برترین هدف انقلاب اسلامی و حوزههای علمیه را تحقق تمدن نوین اسلامی دانستهاند و پنج رکن بنیادین برای این تمدن ذکر کردهاند که باید محور حرکت علمی و فرهنگی حوزه باشد.
وی تصریح کرد: رهبر انقلاب در بخش «توصیههای هشتگانه» خود برای کاهش فاصله بین وضعیت مطلوب و موجود، تأکید کردهاند که برنامه درسی حوزه باید بهگونهای طراحی شود که فقهی روشنبین، پویا، فنی و متکی به اجتهاد نظاممند شکل گیرد؛ فقهی که در تعامل با فلسفه، کلام و تفسیر، بتواند شاکله فکری و اجتماعی جامعه اسلامی را بسازد.
