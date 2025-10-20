اعلام جزئیات کنگره میرزای نائینی در قم، مشهد، نجف و کربلا/ ۷۰ مقاله علمی و ۴۰ جلد مجموعه آثار تدوین شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری تشریح برنامه‌های کنگره بین‌المللی علامه میرزای نائینی (ره) با حضور دبیر کل کنگره در قم برگزار شد. در این نشست، بر جایگاه علمی و مجاهدانه نائینی در تاریخ مبارزات سیاسی تأکید شد و ابعاد برگزاری این رویداد در ایران و عراق اعلام گردید.

در این نشست، حجت‌الاسلام فرخ‌فال، دبیر کل کنگره و قائم‌مقام مدیر حوزه‌های علمیه کشور در امور استان‌ها، به تبیین جایگاه میرزای نائینی پرداخت.

به گزارش خبرنگار ابنا، حجت‌الاسلام فرخ‌فال تاریخ تشیع را همواره شاهد حضور فقها و شخصیت‌های عظیمی دانست که در حفظ کرامت امت‌های اسلامی، مبارزه با استعمار و تشویق جامعه اسلامی به مقاومت در مقابل ظلم و طاغوت، نقشی بسزا ایفا کرده‌اند. وی تصریح کرد که معرفی این شخصیت‌های برجسته و یادآوری مجاهدت فقیهان، دارای آثار و برکاتی برای اقشار امروزی است. یادآوری مجاهدت‌های این بزرگان، درسی آموزنده برای حرکت صحیح مردم و امت‌های اسلامی در بحران‌های مشابه است؛ همان‌گونه که یادآوری واقعه عاشورا و ایثار اصحاب امام حسین (ع) برای آموزش عظمت مقاومت و ایستادگی در مقابل ظلم است.

کنگره در یکصدمین سال مهاجرت و تبعید فقیه مجاهد

دبیر کل کنگره، یکی از اهداف اصلی برگزاری این کنگره را نکوداشت مرحوم میرزای نائینی به مناسبت یکصدمین سال مهاجرت ایشان از عراق به ایران عنوان کرد. و بیان داشت که در سال ۱۹۲۰ میلادی، زمانی که استعمار انگلیس و دست‌نشانده آن ملک فیصل در عراق قصد گسترش نفوذ استعماری خود را داشتند، مرحوم نائینی نهضت و انقلاب عظیمی را در مقابل این حرکت به راه انداخت. هنگامی که انگلیس تحمل چنین شخصیتی را در تعارض با اهداف استعماری خود دید، وی را به همراه شخصیت‌های دیگر از عراق به ایران تبعید کرد.

مبانی حاکمیتی و سیاسی میرزای نائینی در مشروطه

ورود مرحوم نائینی به ایران، جریانی مهم را در حوزه‌های علمیه و عرصه امور اجتماعی ایران رقم زد. در بحث مشروطه، نائینی در کتاب تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله، جریان ولایت تدریجی و ترتیبی را بیان می‌کند. هدف نهایی نائینی مقید ساختن حاکمیتی که فاقد حاکمیت الهی، نبوی، معصوم یا ولایت فقیه جامع‌الشرایط است، با قیود و شروطی بود تا مردم زیر گام‌های سخت استبداد له نشوند.

وی افزود: هنگامی که نائینی مجلس شورای ملی را مطرح می‌سازد، تصریح می‌کند مشروطه یعنی حاکمیتی که مقید و مشروط به شروطی شده است که هم استقلال مردم را تضمین کند (چرا که نمایندگان مردم باید قانون‌گذاری کنند) و هم قیود و شرایط دین و مذهب رعایت شود.

همچنین یادآور شد که مرحوم نائینی در نهضت تنباکو کنار میرزای شیرازی حضور داشت و بنیان‌گذار نهضت عشرین در عراق نیز بود.

ساختار علمی و دستاوردهای پژوهشی

رئیس دبیرخانه شورای عالی حوزه، مرحوم نائینی را از افتخارات علمی حوزه‌های علمیه دانست و اشاره کرد که طرح و بیان نقطه نظرات علمی نائینی در کرسی‌های درس خارج و سطوح عالی، از افتخارات اساتید است و جایگاه علمی او بسیار والاست.

برای انسجام‌بخشی به ابعاد علمی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شخصیت نائینی، شورای علمی کنگره به ریاست آیت‌الله استادی تشکیل شد و پنج کمیته تخصصی ذیل آن شروع به کار کردند: کمیته علمی فقه و اصول، کمیته علمی سیره و زندگی‌نامه، کمیته علمی قرآن و حدیث، کمیته علمی اندیشه‌های سیاسی و کمیته کلام.

مقالات و تدوین موسوعه ۴۱ جلدی

جناب دکتر توکلی، رئیس محترم دبیرخانه کنگره بین‌المللی مرحوم میرزای نائینی، گزارش داد که کار دبیرخانه از بهمن ماه ۱۳۹۹ آغاز شده است. در فراخوان مقالات در حوزه‌های علمیه ایران و عراق، حدود ۲۰۰ مقاله و چکیده به دبیرخانه ارسال شد. از این تعداد، بیش از ۷۰ مقاله با حساسیت دقیق مورد فحص قرار گرفت و مورد پذیرش واقع شد. این مقالات عمدتاً در نشریات علمی پژوهشی معتبر به چاپ رسیده و در قالب ۵ جلد مجموعه مقالات منتشر خواهد شد.

رئیس دبیرخانه اعلام کرد که در مجموع، ۴۱ جلد موسوعه از آثار و زندگی‌نامه میرزای نائینی تدوین شده است. ۴۰ جلد این موسوعه شامل آثار، تقریرات و دست‌نوشته‌های فقه و اصول نائینی است و یک جلد به زندگی‌نامه ایشان با عنوان «استوانه فقاهت» اختصاص دارد. این موسوعه با تأیید مرجعیت عالی نجف و بزرگان حوزه، با اتقان بالا به چاپ رسیده و در روز افتتاحیه (اول آبان) رونمایی خواهد شد. همچنین کتاب «مجتهد زمان»، تلخیصی از زندگانی نائینی، برای طلاب تولید شده است.

ارائه خوانش صحیح از مبانی سیاسی و فقهی

حجت‌الاسلام رستمی، ریاست محترم مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه‌های علمیه، شخصیت میرزای نائینی را در سده گذشته کم‌نظیر دانست و اشاره کرد که مقبولیت ویژه‌ای در حوزه‌های علمیه شیعی، به‌خصوص نجف و قم، دارد. او افزود: نائینی از معدود شخصیت‌هایی است که پس از ده‌ها سال، امتداد علمی، سیاسی و اجتماعی دارد.

رئیس مرکز رسانه حوزه متذکر شد که در چند دهه گذشته، شخصیت میرزای نائینی مورد برخی خوانش‌های نامناسب و نادرست قرار گرفته است؛ لذا یکی از رسالت‌های کنگره این است که با بهره‌گیری از ظرفیت علما و مراجع عظام در قم و نجف، خوانشی صحیح و دقیق از مبانی و نظریات او ارائه شود. دبیر کل کنگره نیز تأکید کرد که تلاش شده است نائینی آن‌گونه که بوده معرفی شود و نظرات و نقدهای مختلف نیز در مقالات مطرح گردیده است تا یک دیدگاه یک‌سویه حاکم نباشد.

برگزاری کنگره در ۴ اجلاس در ایران و عراق

این کنگره در چهار اجلاس در ایران و عراق برگزار خواهد شد:

۱. افتتاحیه ایران: روز اول آبان ماه در قم.

۲. اختتامیه ایران: روز سوم آبان ماه در مشهد مقدس (به منظور تبرک میهمانان از بارگاه امام رضا (ع)).

۳. جلسه نجف: روز ششم آذر ماه در حوزه علمیه نجف اشرف.

۴. اختتامیه عراق: روز هشتم آذر ماه در کربلای معلی.

در این کنگره، از نقطه‌نظرات مراجع عظام و به‌ویژه پیام مقام معظم رهبری استفاده خواهند شد و سخنران محوری، یکی از مراجع بزرگوار خواهد بود.

