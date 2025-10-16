آغاز پروژۀ کلان توسعه اطراف مسجدالحرام + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پروژه‌ای در نزدیکی مسجدالحرام با هدف ایجاد فضاهای گسترده نماز و بهبود زیرساخت‌های شهری کلید خورده است.

شرکت سعودی رؤی الحرم المکی که اجرای این طرح را بر عهده دارد اعلام کرده این پروژه، به نام «دروازه ملک سلمان»، شامل حدود ۹۰۰ هزار مترمربع فضا برای نماز در محیط‌های سرپوشیده و باز خواهد بود و مساحتی بالغ بر ۱۲ میلیون مترمربع را در بر می‌گیرد.

این طرح علاوه بر توسعه فضای عبادی، با هدف بازسازی مناطق شهری اطراف و بهبود دسترسی به مسجدالحرام از طریق ایجاد ارتباطات حمل‌ونقل عمومی طراحی شده است.

به گزارش خبرگزاری رسمی سعودی، پروژه مذکور «به ارتقای دسترسی به مسجدالحرام و بهبود کیفیت خدمات» کمک خواهد کرد.

همچنین در محدوده این پروژه فضاهای مسکونی، هتل‌ها، مراکز تجاری و فرهنگی در نظر گرفته شده و حدود ۱۹ هزار مترمربع از مکان‌های تاریخی نیز بازسازی می‌شوند تا هویت فرهنگی و تاریخی مکه حفظ شود.

گفتنی است هنوز اطلاعاتی درباره هزینه نهایی و زمان تکمیل پروژه منتشر نشده است.

